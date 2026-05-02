Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ, μόνιμη «πληγή» η ακρίβεια

Αυτό το ποσοστό φέρνει το κυβερνών κόμμα στις 3,9 μονάδες πάνω από την εκλογική επίδοση των ευρωεκλογών του 2024, αλλά απέχει από το ποσοστό της αυτοδυναμίας
Στιγμιότυπο από εθνικές εκλογές / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, ως αποτέλεσμα τόσο του πακέτου μέτρων 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στις 22 Απριλίου, όσο και της θετικής εικόνας της παρουσίας του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, καταδεικνύει δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Η δημοσκόπηση της Marc δείχνει άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 32,2% στην εκτίμηση ψήφου, από 31,4% τον Φεβρουάριο. Αυτό το ποσοστό φέρνει το κυβερνών κόμμα στις 3,9 μονάδες πάνω από την εκλογική επίδοση των ευρωεκλογών του 2024, αλλά απέχει από το ποσοστό της αυτοδυναμίας.

Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.

Στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κι αυτό ενισχυμένο, τηρουμένων των αναλογιών: στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος φτάνει στο 13,5% (από 13% τον Φεβρουάριο), ενώ ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση με 9,5% και 9,2% αντίστοιχα (σε πτώση και τα δύο κόμματα, από 11,5% και 10% στην προηγούμενη έρευνα της Marc).

Σταθερό το ΚΚΕ στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 6,8%, ενώ η Φωνή Λογικής είναι εντός Βουλής με 3,4% και το ΜέΡΑ25 οριακά εκτός με 2,9%.

Σε αύξηση το Άλλο κόμμα με 7% καθώς η δημοσκόπηση δεν περιλαμβάνει μη ανακοινώσιμα κόμματα από τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Και μπορεί οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης των πολιτών λόγω του πολέμου στον Περσικό και η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα να δίνουν μία δημοσκοπική ανάσα στη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εξακολουθεί να πληρώνει αδρά την ακρίβεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μέτρηση της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στην ερώτηση τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση, πάνω από το 33% απαντά η ακρίβεια, ενώ ένας στους πέντε κάνει λόγο για την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

