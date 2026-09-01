Γιώργος Καρατζαφέρης για Αντώνη Σαμαρά: «Δεν έχει μπέσα, έχει γινάτι με τον Μητσοτάκη»

Απάντηση σε όσα λέει η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει μπέσα και ότι είχε βάλει τον Γιώργο Μπόμπολα να τον πάρει τηέφωνο για να μπει στην κυβέρνηση.

Αναφερόμενος και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά ο Γιώργος Καρατζαφέρης τον χαρακτήρισε τον καλύτερο πρωθυπουργό στα εθνικά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

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Μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε μεταξύ άλλων: «Όταν αποχώρησα γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI από την κυβέρνηση ο Σαμαράς ζήτησε να πω δυο καλές κουβέντες και ότι θα έλεγε κι εκείνος. Μέσα είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι ο ένας δεν παίρνει ανθρώπους του άλλου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω εκείνος, όχι. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα άλλα συμφωνήσαμε. Και την ώρα μάλιστα που συζητούσαμε και είχαμε συμφωνήσει εκείνος είχε μέσα τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορίδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει: δεν έχει μπέσα».

«Έβαλε λυτούς και δεμένους με πρώτο τον αείμνηστο Μπόμπολα για να μπω στην κυβέρνηση. Παρακαλούσε. Γινάτι είναι με τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Μου δίνεις, σου δίνω. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει».

Είπε ακόμα: «Ο Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το πήγε στο 18%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ του δίνω ένα ποσοστό πέριξ του 5%. Δεν προσθέτει, αλλά αφαιρεί. Εγώ είμαι της παράταξης, δεν είμαι ΝΔ και πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε τις εκλογές».

Κλείνοντας ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε: «Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός στα εθνικά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Που ήταν η Ελλάδα το 2019 απέναντι στην Τουρκία; Έλεγαν ότι θα έρθουν μια νύχτα. Ο Μητσοτάκης πότισε υπνοστεντόν τον Ερντογάν. Τώρα έχουμε πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και ο Ερντογάν τα έχασε. Ξύπνησε και βρήκε την Ελλάδα με υπεροπλία. Κάναμε και την συμφωνία με το Ισραήλ».