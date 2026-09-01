Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο της Καισαριανής: 1 στους 4 μόνιμους διορισμούς αφορούν στην ειδική αγωγή

Στην Καισαριανή βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται ένα ιστορικό ειδικό σχολείο, το οποίο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του Ειδικού Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη».

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Πρόκειται για ένα σχολείο σε έναν ιστορικό δήμο, το οποίο αποτελεί μια μονάδα – ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε από το ειδικό σχολείο σημειώνοντας: «Το πρώτο ειδικό σχολείο που κατασκευάστηκε το 1937. Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία που ανακατασκευάστηκαν πλήρως μετά από τη συνεργασία της πολιτείας με τις 4 συστημικές τράπεζες».

«Θέλω να θυμίσω ότι είναι μία συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας αγγίξει τα 400 εκατομμύρια €. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτιριακές υποδομές της εκπαίδευσης μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία» σημείωσε.

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«Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις αλλά και στις κτιριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το σύνθετο έργο έτσι ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα και το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής» τόνισε.

«Και προφανώς η δράση συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Δε σταματάει αυτή η προσπάθεια, είναι συνεχής αλλά για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δούνε ένα καινούριο σχολείο το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους και βέβαια αντάξια των προσδοκιών των εκπαιδευτικών μας» σημείωσε.

«Μία ειδική μνεία για την ειδική αγωγή. Φέτος ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής 1430 περίπου τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη, κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και θέλουμε την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για την σπουδαία δουλειά κυρία διευθύντρια που κάνετε και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το τόσο κοινωνικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας» κατέληξε.