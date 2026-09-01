Στα «κόκκινα» η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση για τη θεσμικότητα: «Δεν είναι ελληνικός καφές, τη μία μέρα με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό»

Κλιμακώνεται η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, στον δρόμο προς τις εκλογές, με τις αφορμές πλέον για καβγά να είναι περισσότερες από μία κάθε νέα μέρα. Από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια, ως τις επιλογές της κυβέρνησης στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τα κόκκινα δάνεια, στις χθεσινές «κόντρες» μεταξύ των «αιωνίων» της Μεταπολίτευσης, ξεχώρισε εκείνη για την ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέμφθηκε το ΠΑΣΟΚ για «όξυνση» του πολιτικού κλίματος, κάτι που στην Χαριλάου Τρικούπη δε θα άφηναν επουδενί αναπάντητο. Θυμίζοντας με νόημα ότι το κυβερνών σήμερα κόμμα, πριν από έντεκα χρόνια είχε ψηφίσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το Προεδρείο της Βουλής, μεταξύ των οποίων τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη θέση της Προέδρου της Βουλής, και κατόπιν, το 2019 είχε υπερψηφίσει την πρόταση Αντιπροέδρου από το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, στο ΠΑΣΟΚ θέλησαν να «φρεσκάρουν τη μνήμη» της Πειραιώς και ως προς το γεγονός ότι «το Προεδρείο της Βουλής είναι διακομματικό». Πρόκειται εξάλλου για κάτι που ορίζει ο ίδιος ο Κανονισμός της Βουλής, καθώς θα πρέπει να αντανακλάται σε αυτό η ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις τελευταίες εθνικές κάλπες.

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Έπεσε μάλιστα στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο κλήρος να εξηγήσει ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι βουλευτές της συμπολίτευσης διαχρονικά ψηφίζουν τους Αντιπροέδρους που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τούμπαλιν. «Η θεσμικότητα δεν είναι ελληνικός καφές, κύριε Μαρινάκη, τη μία μέρα να τον πίνεις με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό», είπε, ρίχνοντας επιπλέον νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων όσον αφορά στο κατά πόσον σέβεται η κυβέρνηση τους θεσμούς. Κάτι, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ πολλάκις έχει θέσει ζήτημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι θεσμοί έχουν πληγεί σημαντικά την τελευταία επταετία διακυβέρνησης του τόπου από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πέραν πάντως από τους κινδύνους που εγκυμονεί το ενδεχόμενο να αρχίσουν τα κόμματα να ψηφίζουν τους υποψηφίους Αντιπροέδρους των άλλων κομμάτων ανάλογα με το αν συμφωνούν με τις κατά καιρούς διατυπωμένες απόψεις τους, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι και μόνο η σύγκρουση για τις αυτονόητες μέχρι σήμερα συναινέσεις σε πολιτικό επίπεδο, ανοίγει μία κερκόπορτα.

Στην πραγματικότητα, βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του ότι παραβιάζει τη θεσμικότητα μόνο και μόνο γιατί «έχει μάθει οι κανόνες του παιχνιδιού να έρχονται πάντα στα μέτρα του», κάτι όμως που δε συμβαδίζει με τη διατυπωμένη πρόθεσή του να απευθύνεται στο κεντρώο ακροατήριο. Για του λόγου το αληθές, τέτοιες ρητορικές, θεωρούνται μεταξύ των παροικούντων την Χαριλάου Τρικούπη, ως ακροδεξιές. Επιπλέον, διαβλέπουν μέσα από τέτοιες επιλογές, την πρόθεση ίσως του πρωθυπουργού να διευρύνει περαιτέρω την πλειοψηφία του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, προκειμένου να μην ελέγχεται σχεδόν από πουθενά.