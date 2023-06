Συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την ευημερία και ασφάλεια στην περιοχή», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μεγάλη νίκη του στις εκλογές.

Tweet για την εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλε και συνεργάτη της Γαλλίας. Ας συνεχίσουμε μαζί όλο το έργο που έχει αναληφθεί για μία ισχυρότερη και πιο κυρίαρχη Ευρώπη.

Félicitations cher @kmitsotakis, ami et partenaire de la France. Continuons ensemble tout le travail entrepris pour une Europe plus forte et plus souveraine.