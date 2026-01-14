Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Αραχωβίτη και αιχμές για Τσίπρα: «Κάποιος σας κρατάει»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να τον βάζει στο στόχαστρο, κατηγορώντας τον –αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα– για «σιωπή» και αποφυγή ανάληψης ευθυνών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον πρώην υπουργό, καταλογίζοντάς του απροθυμία να μιλήσει για ποινικές ευθύνες υπουργών της Ν.Δ., αφήνοντας αιχμές ότι «κάτι κρύβει». Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέρριψε ευθύνες και στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας να τους αφήσει να αλωνίζουν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα».

Ο Σταύρος Αραχωβίτης απάντησε σε έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι εισαγγελέας για να κρίνει ποινικές ευθύνες» και πως η παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά αποκλειστικά την περίοδο της υπουργικής του θητείας. «Κανείς δεν με κρατάει», απάντησε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί σιωπής ή συγκάλυψης.

«Παραδώσαμε ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά καταστρατηγήθηκε», υπογράμμισε ο πρώην υπουργός, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αρνήθηκε να υπεισέλθει σε ποινικές αποτιμήσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε την πίεση, υποστηρίζοντας πως «όταν διστάζει κάποιος να μιλήσει, σημαίνει πως κάποιος τον κρατάει», ενώ έκανε λόγο για «μηχανισμούς συσκότισης που συντηρήθηκαν από παντού».

Οι διάλογοι στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην επιμονή της Ζωής Κωνσταντοπούλου να απαντήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Σταύρος Αραχωβίτης: Είμαι εδώ να πω για τη θητεία μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχετε άποψη για το σκάνδαλο;

Σταύρος Αραχωβίτης: Η άποψή μου είναι πως η καρδιά του σκανδάλου είναι μια δομημένη φαίνεται, οργάνωση που με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας έπαιρνε από το εθνικό απόθεμα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ευρωπαϊκή εισαγγελέας λέει πως στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει εμπλοκή κυβερνητική. Γιατί διστάζετε να απαντήσετε; Ποιος σας κρατάει;

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν με κρατάει κανένας. Είμαι εδώ για να πω ότι γνωρίζω με πλήρη τεκμηρίωση. Κρίσεις, εκτιμήσεις, πολιτικές απόψεις δεν είναι η κατάλληλη θέση αυτή για να κάνω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, θα κάνω τη τελευταία μου ερώτηση…

Σταύρος Αραχωβίτης: Μετά θα εκτελεστώ;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς παραδώσατε στον Βορίδη, το πνεύμα αυτό όχι σε εμένα! Κατά την άποψή σας υπάρχουν ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη, Βορίδη και Αυγενάκη;

Σταύρος Αραχωβίτης: Ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για ποινικές ευθύνες σας ρώτησα.

Σταύρος Αραχωβίτης: Δεν είμαι εγώ ο εισαγγελέας.