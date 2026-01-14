Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνο πολιτικές ευθύνες καταλογίζει ο Αραχωβίτης σε Βορίδη και Αυγενάκη

Για την ύπαρξη πολιτικών και όχι ποινικών ευθυνών έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να τοποθετηθεί ευθέως για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να υιοθετήσει τη ρητορική περί ποινικών ευθυνών, τονίζοντας: «Δεν είμαι εισαγγελέας. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες».

Η δήλωση αυτή ήρθε σε απάντηση επίμονων ερωτήσεων της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κάλεσε επανειλημμένα τον Σταύρο Αραχωβίτη να απαντήσει εάν –κατά την άποψή του– οι κ.κ. Μάκης Βορίδης, Λευτέρης Αυγενάκης αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρουν ποινικές ευθύνες για τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Σας ρώτησα για ποινικές ευθύνες», επέμεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να λάβει την επαναληπτική απάντηση του Σταύρου Αραχωβίτη: «Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας».

Στη διάρκεια της κατάθεσής του, ο πρώην υπουργός υπερασπίστηκε τη λεγόμενη «τεχνική λύση» για τους βοσκοτόπους, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή θα προκαλούσε σοβαρές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναγνώρισε, πάντως, ότι και ο ίδιος είχε υπογράψει εγκρίσεις του εθνικού αποθέματος με την ένδειξη «Συμφωνώ», όπως ακριβώς φέρεται να έχει πράξει και ο κ. Βορίδης, επισημαίνοντας: «Εγώ ακολούθησα τις προβλέψεις της ΚΥΑ. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι υπέγραψε ο κ. Βορίδης».

Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιδράσεις από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Αραχωβίτη

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για «πλήρη πολιτική δικαίωση Βορίδη και ΝΔ από τον Αραχωβίτη», υποστηρίζοντας ότι κατέρρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί σκανδάλου γύρω από την «τεχνική λύση». Όπως αναφέρουν, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ότι η πρακτική ήταν γνωστή, εφαρμοζόταν ήδη από το 2015 και διατηρήθηκε και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο διατήρησε αλλά και επέκτεινε το πλαίσιο που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων σε μη κτηνοτρόφους, ακόμη και χωρίς ζώα, με βάση αγροτεμάχια δηλωμένα στο Ε9. Έκαναν επίσης αναφορά σε υπουργικές αποφάσεις των ετών 2015–2016, που –όπως υποστηρίζουν– θεσμοθέτησαν στρεβλώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων ακόμη και από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Από την πλευρά της, η Κουμουνδούρου αντέδρασε με οξύτητα, ασκώντας δριμεία κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον τρόπο εξέτασης του μάρτυρα. Σε άτυπη ενημέρωση, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες» και «τραμπουκισμούς» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρήθηκε μια προσχηματική αποδόμηση της κατάθεσης Αραχωβίτη, η οποία –κατά τη δική τους εκδοχή– ανέδειξε «τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη».

Κατηγόρησαν την κ. Κωνσταντοπούλου για σύμπλευση με τη ΝΔ και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων για λόγους δημοσιότητας, επισημαίνοντας ότι με λογικά άλματα επιχειρήθηκε η ταύτιση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ με τις ευθύνες που διερευνώνται εις βάρος στελεχών της σημερινής κυβέρνησης.