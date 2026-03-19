Έκτακτη σύσκεψη για το μεταναστευτικό πριν τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Μπαράζ συναντήσεων φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να πραγματοποιούν έκτακτη σύσκεψη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής.

Η σύσκεψη αφορούσε κυρίως τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως στην οικονομία και στο μεταναστευτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετείχε σε άτυπη συνάντηση για το μεταναστευτικό, στα γραφεία της ιταλικής αντιπροσωπείας, με ηγέτες 16 κρατών μελών και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 16 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σουηδία, με στόχο την αναζήτηση «καινοτόμων λύσεων» για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε πριν την Σύνοδο στην ανάγκη να γίνει θεσμικά κατοχυρωμένη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ότι επίσης πρέπει να υπάρξει εκτός από εθνική και ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης ενεργειακής και οικονομικής αλλά και να θωρακιστούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για να μην ζήσουμε άλλο 2015 στο προσφυγικό.