Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης – Δεν θα ανεχθούμε επανάληψη του 2015 στο προσφυγικό

Τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθεί στην Σύνοδο Κορυφής περιέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να γίνει θεσμικά κατοχυρωμένη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ότι επίσης πρέπει να υπάρξει εκτός από εθνική και ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης ενεργειακής και οικονομικής αλλά και να θωρακιστούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για να μην ζήσουμε άλλο 2015 στο προσφυγικό.

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού

«Η σύνοδος διεξάγεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της μέσης Ανατολής. Οι επιπτώσεις προφανώς στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές.

Θα κάνω 3 παρατηρήσεις:

Η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ και αναφέρομαι στο άρθρο 42 /7 η Ελλάδα πρώτη ευρωπαϊκή χώρα έσπευσε ένα στηρίξει την Κύπρο όταν δέχθηκε επίθεση και ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ζητήσω οδικό χάρτη πως μπορούμε αυτή την άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42/7 να την μετατρέψουμε σε μια θεσμικά στέρεη επιλογή την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση.

Δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης. Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου μπορεί να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα που θα έχουν δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών ειδικά των πιο αδύναμων αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα.

Τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Δεν θα ανεχθούμε μια επανάληψη του 2015. Δεν είμαστε εκεί αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Να στείλει το μήνυμα ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα».