Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Εκτός Tiktok, Snapchat, Instagram και Facebook, τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2012 και μετά

Οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζουν αναλυτικά το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση των social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών
Με ένα βίντεο στο TikTok o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26) το μπλόκο στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε η ΕΕ να πάρει μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, παρουσίασαν αναλυτικά το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

14:02 | 08.04.2026
Η παρουσίαση τελείωσε, θα ακολουθήσουν αναλυτικό κείμενο με Q & A
14:00 | 08.04.2026
Παπαστεργίου: Το kidswallet είναι ένας μηχανισμός γονικού ελέγχου

Το kidswallet είναι ένα εργαλείο για να ενημερώνονται οι γονείς και μπαίνει σιγά σιγά στις ζωές κυρίως για το νόμο απαγόρευσης πώλησης καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους

13:58 | 08.04.2026

«Οι εταιρείες των social media λένε πως ναι μεν δεν επιτρέπεται η χρήση κάτω των 14 ετών αλλά υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ξέρουν τηνηλικία. Τωρα εμείς ερχόμαστε και τους λέμε: Έχουμε το εργαλείο, χρησιμοποιήσέ το» είπε ο κ. Παπαστεργίου σε σχετική ερώτηση

13:53 | 08.04.2026
Ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη: Τί είναι, τελικά, το age ban;  

«Τί σημαίνει απαγόρευση στα social media;  

Ποιους αφορά και από πότε;  

Από 1η Ιανουαρίου 2027, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες.  

Γιατί το 2012; Γιατί όσοι έχουν γεννηθεί το 2012, γίνονται 15 ετών το 2027.  

Ποιες; Αυτές που σε κρατάνε στο ατελείωτο «σκρολάρισμα». 

Facebook - Instagram - Tik Tok – Snapchat.

Ποιες επιτρέπονται; Messaging και video πλατφόρμες, όπως: Messenger - WhatsApp - Viber - YouTube. 

Η λίστα με τις πλατφόρμες είναι δυναμική. Αυτό σημαίνει πως αν προκύψουν άλλες με τα ίδια χαρακτηριστικά, εννοείται ότι θα επικαιροποιηθεί.  

Ο νόμος όμως δεν σταματά εκεί.  

Οι πλατφόρμες πλέον θα υποχρεώνονται για 2 πράγματα: Πρώτον, την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη, με αξιόπιστους μηχανισμούς όπως το kids wallet και δεύτερον την επαλήθευση ξανά της ηλικίας σε όσους έχουν, ήδη, λογαριασμό.  

Και θα ρωτήσετε «Γιατί;». Ένα παιδί που σε λίγο θα ενηλικιωθεί, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να τα διαχειριστεί;  

Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλός τους ακόμα διαμορφώνεται. Και οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων πλατφορμών μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, στέρηση ύπνου, σύγκριση με όσα βλέπουν στο internet, cyber bullying και κοινωνική απομόνωση. Και θα μου πείτε: «Και γιατί τότε από το 2027;». 

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να θεσπιστεί ο νόμος και να προσαρμοστούν οι πλατφόρμες. Ο στόχος μας δεν είναι να ρίξουμε το βάρος της ευθύνης στα παιδιά, αλλά να πιέσουμε τις πλατφόρμες για πιο αποτελεσματικές πολιτικές.  

Και τώρα μιλάω και εγώ, ως μπαμπάς σε όλους τους γονείς. Είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν, ότι η ζωή τους είναι έξω από τις οθόνες και να τα στηρίξουμε σε αυτήν την προσαρμογή. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να μας βρει όλους στην ίδια μεριά. Για τα παιδιά μας».

@pavlos_marinakis ✂️«Κόβονται» τελικά τα social media για ηλικίες κάτω των 15 ετών; #pavlosmarinakis #social #media #socialmedia #ageban ♬ πρωτότυπος ήχος - Pavlos Marinakis
13:52 | 08.04.2026
Το VPN από μόνο του θα μπορούσε να παρακαμφθεί αλλά σε συνδυασμό με τα άλλα εργαλεία θα είναι δύσκολο

Αυτό ανέφερε ο Δ. Παπαστεργίου

13:48 | 08.04.2026
Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το kids wallet λέει ο Δ. Παπαστεργίου
13:47 | 08.04.2026

Η κοινωνική απομόνωση που προωθείται μέσα από την κατάχρηση των social media πρέπει να σταματήσει είπε ο Άκης Σκέρτσος

13:45 | 08.04.2026
«Πρέπει να τους περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά ότι απαγορεύεται» λέει ο Παπαστεργίου
13:40 | 08.04.2026
Σκέρτσος: Εύλογη ρύθμιση για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών

Έχουν εντοπίσει και οι αμερικανικές αρχές τα ίδια προβλήματα και υπάρχουν ήδη καταδικαστικες αποφάσεις στις ΗΠΑ

13:37 | 08.04.2026
Η παρουσίαση συνεχίζεται με τους υπουργούς να δέχονται ερωτήσεις
13:34 | 08.04.2026
To χρονοδιάγραμμα
13:31 | 08.04.2026
Άκης Σκέρτσος: Ο πρωθυπουργός εισηγείται με την επιστολή του 5 συνθήκες 
13:30 | 08.04.2026

«Θέλει προσοχή και ευθύνη από τους γονείς, μην πάρουν τα παιδιά τα κινητά και αλλάξουν τις ρυθμίσεις»

13:30 | 08.04.2026
13:30 | 08.04.2026
13:27 | 08.04.2026
13:27 | 08.04.2026
Τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Παπαστεργίου

«Τεχνολογική θωράκιση μέσω Kids Wallet και αυστηρών κυρώσεων»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδίκευσε το τεχνικό κομμάτι, εξηγώντας πώς η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο προστασίας και όχι ως απειλή.

«Το νομοσχέδιο θέτει τις πλατφόρμες προ των ευθυνών τους. Στο πλαίσιο του DSA, οι εταιρείες οφείλουν να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Εμείς προσφέρουμε τη λύση μέσω του Kids Wallet στο Gov.gr Wallet. Θα χρησιμοποιούνται "διακριτικά ηλικίας" (age tokens). Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα γνωρίζει μόνο ότι ο χρήστης είναι άνω των 15, χωρίς να έχει πρόσβαση σε κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο ή στοιχείο ταυτότητας. Διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητα στο 100%», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου.

Όσον αφορά στην εποπτεία και τις κυρώσεις, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Οι κυρώσεις θα είναι εξαιρετικά αυστηρές και θα φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου των εταιρειών, όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η εποπτεία θα είναι διαρκής και οι έλεγχοι δειγματοληπτικοί αλλά εξαντλητικοί. Με λίγα λόγια, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η ασφαλής λειτουργία των πλατφορμών είναι η μόνη επιλογή».

13:24 | 08.04.2026
13:21 | 08.04.2026
Έχεις το παιδί σου στο διπλανό δωμάτιο και θεωρείς ότι είναι ασφαλές

Αλλά μπορεί να έχει πέσει θύμα κάποιου διαδικτυακά που να το οδηγήσει σε μοιραία μονοπάτια, σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

13:20 | 08.04.2026
13:20 | 08.04.2026
13:18 | 08.04.2026
Στη συνέχεια παραθέτει μια σειρά από ψυχολογικά προβλήματα

«Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να ορίζει την ψυχική υγεία των παιδιών μας»

Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τα ανησυχητικά επιδημιολογικά στοιχεία που κατέστησαν τη ρύθμιση επιτακτική, περιγράφοντας την πρόκληση της εξάρτησης ως μία «σιωπηλή πανδημία».

«Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι σοκαριστικά. Το 23% των δεκαπεντάχρονων στην Ελλάδα δηλώνει ότι νιώθει ανασφάλεια ή εκνευρισμό όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα εθισμού», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας.

Αναλύοντας τις συνέπειες, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε σε τρεις πυλώνες:

- Σωματική Υγεία: «Η καθιστική ζωή που επιβάλλει το ατέρμονο scrolling οδηγεί σε εκθετική αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, διαταραχές ύπνου και οφθαλμολογικά προβλήματα».

- Ψυχική Υγεία: «Παρατηρούμε κατακόρυφη αύξηση στο άγχος, την κατάθλιψη και, το χειρότερο όλων, στον αυτοκτονικό ιδεασμό λόγω του cyberbullying και των μη ρεαλιστικών προτύπων που προβάλλονται».

- Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις: «Τα παιδιά χάνουν την ικανότητα συγκέντρωσης και κοινωνικοποίησης. Δημιουργείται μια ψηφιακή απομόνωση που ναρκοθετεί τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους».

«Η παρέμβασή μας δεν είναι τιμωρητική, είναι σωτήρια», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

13:17 | 08.04.2026
Περισσότερη καθιστική ζωή και περισσότερη παχυσαρκία

Οπτική κόπωση κ.α. προβλήματα υγείας προκαλεί ο εθισμός στα social media αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

13:16 | 08.04.2026
Γεωργιάδης: Εγώ είμαι εθισμένος στο scrolling

Ενας ενήλικας μπορεί να το αντιμετωπίσει, αλλά ένας ανήλικος θα το κάνει μέρος της ζωής του από νωρίς. 

13:14 | 08.04.2026
Τον λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης
13:13 | 08.04.2026
«Ο 15χρονος γιος μου μού απάντησε ότι είναι υπέρ, γιατί όποτε ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα» είπε ο Άκης Σκέρτσος κλείνοντας.
13:11 | 08.04.2026

«Ξεκινάμε την νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να έχουμε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο στις αρχές του 2027»

13:09 | 08.04.2026
13:09 | 08.04.2026
Σκέρτσος: «Η κυβέρνηση δεν δρα σήμερα»

Έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Το ανακοινώνουμε τώρα, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα: το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών που θεωρεί αναλώσιμα τα παιδιά μας και τη Δημοκρατία, τελειώνει εδώ. 

13:08 | 08.04.2026
Αξιοποιούμε εδώ και χρόνια μια σειρά από εργαλεία τεχνολογίας όπως το panic button κ.α. λέει ο Άκης Σκέρτσος

Μέτρα που κάνουν πιο αποτελεσματικό το κράτος

13:06 | 08.04.2026
Άκης Σκέρτσος: Να αξιοποιούμε την τεχνολογία θεσπίζοντας κανόνες

«Η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει την ευρωπαϊκή ατζέντα. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, έθεσε το ζήτημα στην καρδιά της ΕΕ. Προτείνουμε πέντε συγκεκριμένες προσθήκες στη νομοθεσία του DSA, ζητώντας υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε όλη την Ευρώπη και κοινή ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης στα 15 έτη», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ήταν σαφής: «Ξεκινάμε άμεσα μια εντατική διπλωματική προσπάθεια. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα εισέλθουμε στη φάση της ευρωπαϊκής διαβούλευσης, με στόχο την ψήφιση του εθνικού νόμου το καλοκαίρι του 2026. Η πλήρης εφαρμογή της απαγόρευσης θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027. Θέλουμε τα παιδιά μας να ξαναβρούν τον χρόνο τους στον φυσικό κόσμο, στις παρέες, στον αθλητισμό και στο παιχνίδι».

«To scroll χωρίς όρια κάνει κακό στη ψυχική υγεία των παιδιών μας. Πρόκειται για ένα αναγκαίο και ικανό μέτρο. Έχουμε ευθύνη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε κ. Σκέρτσος.

13:05 | 08.04.2026
Ξεκίνησε η εξειδίκευση των μέτρων
12:54 | 08.04.2026
Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τι ισχύει για Instagram, Facebook, TikTok
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε το βίντεο λέγοντας 6 - 7 και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια που έχει γίνει εμμονή τα τελευταία χρόνια για πολλά παιδιά - Επιστολή στην Φον ντερ Λάιεν
Κυριάκος Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν για το μπλόκο εφήβων στα social media: Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό νέων
«Ωστόσο, η εθνική δράση από μόνη της δεν αρκεί. Η εθνική μας πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αυτή τη ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση»
12:52 | 08.04.2026
Καλησπέρα σας, το newsit.gr παρουσιάζει την εξειδίκευση του μέτρου για το μπλόκο των ανήλικων κάτω των 15 ετών στα social media.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
159
124
121
120
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 124
O Κυριάκος Μητσοτάκης 33
Newsit logo
Newsit logo