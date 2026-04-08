Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τι ισχύει για Instagram, Facebook, TikTok

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη ρύθμιση για μπλόκο ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε το βίντεο για το μπλόκο στα social media λέγοντας Six Seven (6 – 7) και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια που έχει γίνει εμμονή για πολλά παιδιά.

Στο βίντεο ο πρωθυπουργός ακούγεται να λέει: «Τώρα που έχω την προσοχή σας παιδιά γεια σας. Αυτό το βίντεο δεν θα γίνει ούτε top ούτε viral. Yπάρχει όμως σοβαρός λόγος».

Ο ίδιος αναφέρει στο μήνυμά του: «Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα: ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό.

Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί. Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά από την οθόνη το μυαλό δεν ξεκουράζεται.

Γι’ αυτό και αποφασίσαμε και προχωρήσαμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση θα έρθει το καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή από 1.1.2027».

Στη συνέχεια τονίζει πως: «Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία, είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση».

«Τώρα είμαι σίγουρος πως πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο να ένιωθα κι εγώ. Άλλα ο ρόλος μας κι ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι.

Αλλά ακόμη κι αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο» σημείωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως: «Στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός, όμως, σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού, και στερεί και τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει.

Και θέλω να πω κάτι στους γονείς: κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δική σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει.

Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Επιστολή στην Φον ντερ Λάιεν

Σημειώνεται πως παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με την οποία ζητά ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο έως το τέλος του 2026, το οποίο θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό.