Ενημέρωση Πάιατ σε Δένδια για τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία

Με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και η Ανατολική Μεσόγειος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Ο Αμερικανός πρέσβης ενημέρωσε επίσης για την χθεσινή ανακοίνωση επιβολής κυρώσεων CAATSA, από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.

«Σηματοδοτώντας το τέλος ενός ιδιαιτέρως παραγωγικού έτους για την πρόοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας με τον Υπουργό Νίκο Δένδια και κοιτάζοντας μπροστά με τη φιλοδοξία να πετύχουμε ακόμη περισσότερα το 2021!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός πρέσβης.

Marking the end of a fantastically productive year of progress in U.S.-Greece relations with Minister @NikosDendias and looking ahead ambitiously to accomplish even more in 2021! #USGreece2021 pic.twitter.com/htbLRVt47V