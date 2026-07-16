Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θετική η πρώτη αξιολόγηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα

Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο στο εθνικό δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών.

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Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, επισημαίνοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Επιπλέον, καταγράφει ως θετικές εξελίξεις την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, επισημαίνουν ακόμη ότι η έκθεση αναγνωρίζει ως σημαντική πρόοδο τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά το τελευταίο έτος, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της χώρας για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Υπενθυμίζουν, τέλος, ότι κατά τη συζήτηση και ψήφιση των διατάξεων για την εφαρμογή του Συμφώνου, το σύνολο της αντιπολίτευσης είχε καταψηφίσει τις σχετικές ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου.