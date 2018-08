Financial Times: Στα τάρταρα το εισόδημα των Ελλήνων στα 8 χρόνια της κρίσης – Κομματικές προσλήψεις στο Δημόσιο

“Η Ελλάδα έχει βιώσει οχτώ χαμένα χρόνια από τότε που άρχισε η κρίση. Από το 2010, η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 25% και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων κατά 33%. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι μετανάστευσαν”.

Με αυτό το εισαγωγικό σημείωμα ξεκινά το αφιέρωμα των συντακτών των Financial Times και επισημαίνει ότι το ερώτημα είναι αν τα χρόνια του τραύματος λειτούργησαν ως εξυγίανση, εξαγνίζοντας την Ελλάδα από τα προβλήματα που συνέβαλαν στην κρίση.

Όμως, παρατηρούν οι Financial Times, ενώ ο ιδιωτικός τομέας γίνεται πιο εξωστρεφής, ο Δημόσιος τομέας παραμένει υπάλληλος του κυβερνώντος κόμματος.

“Την τελευταία οκταετία η ελληνική οικονομία βυθίστηκε κατά 1/4 και το εισόδημα των Ελλήνων κατά 1/3, ενώ περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι πήραν το δρόμο της μετανάστευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πείσει το ίδιο το κόμμα του ότι οι ημέρες του πελατειακού κράτους έχουν τελειώσει. Περισσότερες από 30.000 προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες έγιναν υπό την πρωθυπουργία του, περιλαμβανομένων δεκάδων ειδικών συμβούλων που επέλεξαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει ξεπεράσει την ευρεία αντίσταση στην εφαρμογή ενός σχεδίου για την αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, πιο διαφανείς ανώτερους διορισμούς και τακτικές αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων”, τονίζει το δημοσίευμα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και Βρυξέλλες συμφωνούν ότι ένα σημαντικό βαρόμετρο της όρεξης για αλλαγή θα είναι η τήρηση των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, συνεχίζουν οι Financial Times και συμπληρώνουν ότι παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει “υποτροπή” και παρά το σύστημα μεταμνημονιακής επιτήρησης, διπλωμάτες της ΕΕ τονίζουν ότι η πολιτική πίεση, σε ζητήματα όπως οι συντάξεις και οι διορισμοί, θα ενισχυθούν καθώς η χώρα θα πλησιάζει στις εκλογές.

Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, το δημοσίευμα σημειώνει ότι στόχος τους ήταν η αντιμετώπιση ενός καταστροφικού συνταξιοδοτικού συστήματος, της υπερβολικής γραφειοκρατίας και των προβλημάτων φοροδιαφυγής που είχαν βαθιές ρίζες. Επίσης σημειώνει την απελευθέρωση των εργασιακών και τους νέους κανονισμούς για την αδειοδότηση επιχειρήσεων.

Στον αντίποδα, στον δημόσιο τομέα, συνεχίζει το δημοσίευμα, η ανεπαρκής δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση που “τρίζει” αποδείχθηκαν ανθεκτικές ενάντια στις μεταρρυθμίσεις, προκαλώντας ερωτήματα για το αν οι περισσότεροι Έλληνες είναι δεσμευμένοι στις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για μία βιώσιμη ανάκαμψη”.

