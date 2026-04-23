Πολιτική

Φρέντι Μπελέρης σε Έντι Ράμα: «Αν είχε “τελειώσει υπέροχα” η περιπέτεια μου, θα ήμουν δήμαρχος Χειμάρρας»

«Συνεχίζει να περιφρονεί τις αρχές του κράτους δικαίου», απάντησε στον πρωθυπουργό της Αλβανίας μετά την αναφορά που έκανε στο Φόρουμ των Δελφών
Φρέντη Μπελέρης
Σκληρή απάντηση από τον Φρέντι Μπελέρη στον Έντι Ράμα μετά τις δηλώσεις του δεύτερου στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε σφοδρά στον πρωθυπουργό της Αλβανίας, κατηγορώντας τον πως περιφρονεί τις αρχές του κράτους δικαίου και πως με πραξικοπηματικές μεθόδους τον έστειλε στην φυλακή.

Η ανάρτηση του Φρέντι Μπελέρη ήρθε λίγες ώρες μετά το σχόλιο του Έντι Ράμα για το ότι ο ευρωβουλευτής βγήκε από την φυλακή ενώ άλλοι δήμαρχοι συνεχίζουν και βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα.

«Ο κ. Ράμα φαίνεται ότι συνεχίζει να περιφρονεί τις αρχές του κράτους δικαίου, που στη δική μου περίπτωση δεν είχαν καμία εφαρμογή σε μια χώρα που έχει επιλέξει μάλιστα το ευρωπαϊκό μονοπάτι της ένταξης. Θέλω να του θυμίσω ότι εξελέγην δήμαρχος Χειμάρρας μέσα από την φυλακή όπου ο ίδιος με πραξικοπηματικές μεθόδους με έβαλε δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. Αν λοιπόν είχε “τελειώσει υπέροχα” η δική μου περιπέτεια, όπως ισχυρίστηκε χθες στο Φόρουμ των Δελφών, σήμερα θα ήμουν δήμαρχος Χειμάρρας, εκπροσωπώντας τους συμπολίτες μου», ανέφερε αρχικά.

Ο Φρέντι Μπελέρης στη συνέχεια υπογράμμισε πως «όσο για τον συμψηφισμό που επιχείρησε ο Έντι Ράμα με άλλες υποθέσεις δημάρχων, αφήνω τα ψέματά του στην κρίση του ιστορικού του μέλλοντος, των ίδιων των πολιτών της Αλβανίας και κυρίως της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Γιατί, το “μοτίβο” για το οποίο μίλησε, είναι αυτό που ο ίδιος καθιέρωσε, εργαλειοποιώντας τη δικαστική “μεταρρύθμιση” για να αλλάζει τα εκλογικά αποτελέσματα που δεν τον βολεύουν» και συνέχισε:

«Τέλος, το γεγονός ότι η μαύρη κηλίδα που δημιούργησε ο κ. Ράμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις σήμερα ξεθωριάζει, οφείλεται αποκλειστικά στις αποφασιστικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που με τοποθέτησε στο ευρωψηφοδέλτιο της παράταξής μας και στον ελληνικό λαό που με τίμησε με τη ψήφο του. Γιατί μόνο, τότε, αντιλήφθηκε ο κ. Ράμα ότι κανένα κελί δεν μπορεί να κρατήσει πίσω από τα κάγκελά του τον Ελληνισμό», καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ο κ. Ράμα φαίνεται ότι συνεχίζει να περιφρονεί τις αρχές του κράτους Δικαίου που στη δική μου περίπτωση δεν είχαν καμία εφαρμογή σε μια χώρα που έχει επιλέξει μάλιστα το ευρωπαϊκό μονοπάτι της ένταξης.

Θέλω να του θυμίσω ότι εξελέγην Δήμαρχος Χειμάρρας μέσα από την φυλακή όπου ο ίδιος με πραξικοπηματικές μεθόδους με έβαλε δύο ημέρες πριν τις εκλογές. Αν λοιπόν είχε “τελειώσει υπέροχα” η δική μου περιπέτεια, όπως ισχυρίστηκε χθες στο Φόρουμ των Δελφών, σήμερα θα ήμουν Δήμαρχος Χειμάρρας, εκπροσωπώντας τους συμπολίτες μου.

Όσο για τον συμψηφισμό που επιχείρησε ο κ. Ράμα με άλλες υποθέσεις Δημάρχων, αφήνω τα ψέματα του στην κρίση του ιστορικού του μέλλοντος, των ίδιων των πολιτών της Αλβανίας και κυρίως της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Γιατί, το “μοτίβο” για το οποίο μίλησε, είναι αυτό που ο ίδιος καθιέρωσε, εργαλειοποιώντας τη δικαστική «μεταρρύθμιση» για να αλλάζει τα εκλογικά αποτελέσματα που δεν τον βολεύουν.

Τέλος, το γεγονός ότι η μαύρη κηλίδα που δημιούργησε ο κ. Ράμαστις ελληνοαλβανικές σχέσεις σήμερα ξεθωριάζει, οφείλεται αποκλειστικά στις αποφασιστικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που με τοποθέτησε στο ευρωψηφοδέλτιο της παράταξης μας και στον ελληνικό λαό που με τίμησε με τη ψήφο του. Γιατί μόνο, τότε, αντιλήφθηκε ο κ. Ράμα ότι κανένα κελί δεν μπορεί να κρατήσει πίσω από τα κάγκελά του τον Ελληνισμό».

Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών για το νέο κόμμα: Όλα στην ώρα τους, επιστρέφω τώρα για να υπάρξει κανονικότητα
Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έδωσε το στίγμα της πολιτικής του επανόδου, συνδέοντάς την με την ανάγκη αλλαγής πορείας σε οικονομία, θεσμούς και εξωτερική πολιτική
