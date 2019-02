Για σκι στο Βελούχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – video

View this post on Instagram

Δυο μέρες στην Ευρυτανία και στη Φθιωτιδα πήραμε λίγο από τον καθαρό αέρα της Στερεάς Ελλάδας. Διότι στην Αθήνα η πολιτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση πνίγει πια τους πάντες. Απο το Καρπενήσι ανακοινώσαμε το ψηφοδέλτιο μας στην Ευρυτανία με 2 στους 3 να είναι νεα στελέχη που δεν έχουν πολιτευτεί ξανά! Περπατήσαμε στα βουνά της Ευρυτανίας του Παύλου Μπακογιάννη. 30 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του. Δεν τον ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τα λόγια του. Με χαρά βρέθηκα και πάλι στην Λαμία. Στη δυναμική πρωτεύουσα της δεύτερης σε μέγεθος περιφέρειας της χώρας. Ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη θερμή υποδοχή.