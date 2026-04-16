Γιώργος Μυλωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες τον επισκέπτονται στον Ευαγγελισμό

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο στο νοσοκομείο
Για δεύτερο 24ωρο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος έπαθε χθες Τετάρτη (15.04.26) ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, με φίλους και συνεργάτες να σπεύδουν για να μάθουν τα νεότερα για την υγεία του. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γιώργος Μυλωνάκης που χειρουργήθηκε εχθές για το ανεύρυσμα, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και δέχεται επισκέψεις στο νοσοκομείο από φίλους, συνεργάτες, αλλά και πολλούς ανθρώπους από την κυβέρνηση και τη Νέας Δημοκρατίας, όπως υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του κόμματος, που δείχνουν τη στήριξή τους στη δύσκολη αυτή στιγμή στην οικογένειά του.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε για τρίτη φορά μέσα σε δύο ημέρες και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι στενός συνεργάτης του. Έφτασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και έφυγε μετά από σύντομη επίσκεψη.

 

Μεταξύ όσων πήγαν να τον δουν σήμερα ήταν οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Λίνα Μενδώνη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Χρήστος Ζωγράφος και η Μάρα Ζαχαρέα.

 

Όπως αναφέρεται στο νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τους θεράποντες ιατρούς του Γιώργου Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό το μεσημέρι της Πέμπτης 16.04.2026: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, 15.04.2026. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος και από εκείνη την ώρα νοσηλεύεται σε καταστολή.

