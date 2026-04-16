Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ – Το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν

Νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν εκδόθηκε για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος έπαθε χθες Τετάρτη (15/04/26) ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τους θεράποντες ιατρούς του Γιώργου Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος και από εκείνη την ώρα νοσηλεύεται σε καταστολή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης (16/04/26) ο γιατρός που τον χειρούργησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης τόνισε: «Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενής με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες».

«Ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί», τόνισε ακόμα.