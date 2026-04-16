Πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ – Το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου
Γιώργος Μυλωνάκης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν εκδόθηκε για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος έπαθε χθες Τετάρτη (15/04/26) ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. 

Όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τους θεράποντες ιατρούς του Γιώργου Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος και από εκείνη την ώρα νοσηλεύεται σε καταστολή. 

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης (16/04/26) ο γιατρός που τον χειρούργησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης τόνισε: «Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενής με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες».

«Ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί», τόνισε ακόμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
109
106
101
84
