Γιώργος Μυλωνάκης: Με εγκεφαλικό ανεύρυσμα στον Ευαγγελισμό

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με εγκεφαλικό ανεύρυσμα και μάλιστα με ρήξη, δηλαδή με εγκεφαλική αιμορραγία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης μέχρι και την μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και μεταφέρθηκε αμέσως στη ΜΕΘ όπου και νοσηλεύεται. Οι γιατροί εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά.

Στον Ευαγγελισμό έφτασε λίγο πριν τις 11.30 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ εκεί βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο πρωθυπουργός έμεινε στον Ευαγγελισμό περίπου 45 λεπτά και ενημερώθηκε από την ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον κ. Μυλωνάκη για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κατήγγειλε οργανωμένη σκευωρία και «κατασκευασμένο υλικό» και προσέφυγε στην Ελληνική Δικαιοσύνη για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αναφέροντας ότι οι αναφορές εναντίον του βασίζονται σε ψευδείς ισχυρισμούς. Υποστηρίζει ότι δημοσιοποιήθηκε βιντεοσκοπημένη συνομιλία, η οποία, παρά την Κυπριακή προφορά του ομιλούντος, δεν είναι δική του, ούτε κάποιου μέλους της προσωπικής του ασφάλειας. Η υπόθεση έχει τεθεί υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσω μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για διερεύνηση. Ο υφυπουργός τόνισε ότι αναμένει από τη Δικαιοσύνη να αναζητήσει τους αυτουργούς αυτής της κατασκευής που πλήττει και την Ελληνική κυβέρνηση.

Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη