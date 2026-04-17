Γιώργος Μυλωνάκης: Συνεργάτες και κυβερνητικά στελέχη στο πλευρό του υφυπουργού στον «Ευαγγελισμό» για 3η μέρα – Σταθερή η κατάστασή του

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι επισκέψεις συνεργατών, φίλων και κυβερνητικών στελεχών στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού», με την κατάστασή του να παραμένει σταθερή, σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθοριστική για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη υπήρξε η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο συνεχίζονται οι επισκέψεις συνεργατών, φίλων και υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ όσων βρέθηκαν σήμερα στον «Ευαγγελισμό» ήταν η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορεί να υπάρξει ασφαλέστερη αποτίμηση της πορείας της υγείας του.