Η Δούρου διέγραψε Κασιμάτη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και ζητά από Γεροβασίλη την έδρα της

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θέτει τη Νίνα Κασιμάτη η Ρένα Δούρου, με επιστολή της προς τους βουλευτές του κόμματος, επιχειρώντας παράλληλα να κλείσει τις εκκρεμότητες γύρω από τη σύνθεση της ΚΟ. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνδέει την απόφασή της με την πολύμηνη αποχή της βουλευτού από την κομματική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Στην ίδια επιστολή, η Ρένα Δούρου εντάσσει την απομάκρυνση της Νίνας Κασιμάτη στο ευρύτερο σχέδιο «επανεκκίνησης» του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν εκλεγεί με το κόμμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην Όλγα Γεροβασίλη, υπογραμμίζοντας ότι μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ζητώντας την παράδοση της έδρας της.

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Γιατί τέθηκε εκτός ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη

Αναφερόμενη στην απόφασή της για τη Νίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου περιγράφει μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, παρέμενε επί μήνες σε εκκρεμότητα και επηρέαζε τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η βουλευτής απείχε εδώ και αρκετούς μήνες από τις κομματικές δραστηριότητες και τη συλλογική δουλειά της ΚΟ. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης, ενώ δεν υπέγραφε ούτε κατέθετε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

«Με βάση αυτά τα δεδομένα, με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, με σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία και με σεβασμό στο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να επιλέγει τη στάση του, αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει η Ρένα Δούρου.

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Η ίδια χαρακτηρίζει την κίνηση «πολιτική και θεσμική απόφαση», σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αποσαφηνιστεί μια κατάσταση που «επί μακρόν παρέμενε σε εκκρεμότητα», σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών απαιτήσεων.

Τι αναφέρει για την Όλγα Γεροβασίλη

Δεύτερη εκκρεμότητα που θέτει η πρόεδρος της ΚΟ αφορά την Όλγα Γεροβασίλη. Οπως σημειώνει, η τελευταία δεν θεωρείται πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα στις 17 Ιουλίου του 2026.

Η κ. Γεροβασίλη είχε γνωστοποιήσει ότι θα αποστείλει την επιστολή αποχώρησής της από την ΚΟ με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα που συνδέονται με τη λειτουργία του προεδρείου της Βουλής, στο οποίο μετέχει ως αντιπρόεδρος.

«Αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου.

Κάλεσμα επιστροφής στους ανεξάρτητους

Πέρα από τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επιστολή αποτυπώνει την προσπάθεια της ηγεσίας της ΚΟ να ανασυντάξει την κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Η Ρένα Δούρου γνωστοποιεί ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητους βουλευτές, στη βάση «πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι συζητήσεις θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα ενισχύσουν αριθμητικά την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Το κάλεσμα απευθύνεται ειδικότερα σε όσους εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να συμμερίζονται «τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές του αναφορές με το καθαρό προοδευτικό, αριστερό τους πρόσημο».

«Τις και τους καλούμε να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι και να συμβάλουν στη νέα συλλογική προσπάθεια να φύγει η Δεξιά από την εξουσία, να γυρίσει ο τόπος σελίδα με μια προοδευτική διακυβέρνηση», σημειώνει.

Το μήνυμα Δούρου για τις κοινοβουλευτικές έδρες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους βουλευτές που επιλέγουν διαφορετική πολιτική πορεία. Η πρόεδρος της ΚΟ αναγνωρίζει ότι έχουν δικαίωμα να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή, θέτει όμως ζήτημα επιστροφής των εδρών με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας που είχαν υπογράψει.

Κατά τη Ρένα Δούρου, στην περίπτωση αυτή υπάρχει «σαφής πολιτική και ηθική υποχρέωση» να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει απέναντι στο κόμμα και στους πολίτες κατά την εκλογή τους, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, συνεπάγονται την επιστροφή της κοινοβουλευτικής έδρας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Επανεκκίνηση» με ΚΟ δέκα βουλευτών

Η επιστολή συνδέει τις συγκεκριμένες αποφάσεις με τη νέα φάση στην οποία επιδιώκει να εισέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για το τέλος μιας «δύσκολης, πολιτικά θολής, περιόδου εσωστρέφειας» και για την έναρξη πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης.

Μετά την απομάκρυνση της Νίνας Κασιμάτη και την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη, η πρόεδρος της ΚΟ κάνει λόγο για μια «συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα δέκα βουλευτών και βουλευτριών», επιμένοντας ότι το βασικό ζήτημα για την Κουμουνδούρου δεν είναι πλέον οι αποχωρήσεις αλλά η επόμενη ημέρα.

«Δεν επιδιώκουμε να επιστρέψουμε στο χθες. Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε το αύριο της σύγχρονης, Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς», αναφέρει, καταλήγοντας ότι η νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο την ανάκτηση της κοινωνικής του δυναμικής και τη διεκδίκηση μιας «προοδευτικής κυβέρνησης».