Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υπέρ του μέτρου που προτείνει ο Τσίπρας για τα καύσιμα

Υπέρ της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα τάχθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στο MEGA την Παρασκευή (02.10.2026).

Ερωτηθείς εάν το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πρόταση του κόμματός του, καθώς το έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, αλλά ότι ο ίδιος συμφωνεί με την εφαρμογή του.

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Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε δέσμη τεσσάρων μέτρων με πλαφόν στις τιμές των καυσίμων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι βασικές προτάσεις Τσίπρα

– Πλαφόν τιμών: Ορισμός ανώτατης τιμής στα 1,40€ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80€ το λίτρο για το diesel κίνησης.

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– Μείωση ΕΦΚ: Περιορισμός του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στο ήμισυ, φέρνοντάς τον στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Μείωση ΦΠΑ: Πτώση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

– Φορολόγηση κερδών και πλαφόν: Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του για το ενεργειακό πρόβλημα και την ελάφρυνση που πρέπει να τύχουν άμεσα επιχειρήσεις και καταναλωτές, μιλώντας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 28 Σεπτεμβρίου.