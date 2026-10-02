Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα μονοπάτια του Ολύμπου, πεζοπορία και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου

Πεζοπορία στα μονοπάτια του Ολύμπου έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (02.10.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθώντας τη διαδρομή από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.

Στη διαδρομή στον Όλυμπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού, αλλά και για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται με στόχο την ήπια ανάπτυξή του, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της ορεινότητας.

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Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν άνθρωποι που γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται στο βουνό, από οδηγούς και συνοδούς έως εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη συντήρηση των μονοπατιών και τη μετεωρολογική παρατήρηση.

Ειδικότερα, στην πεζοπορία συμμετείχαν ο οδηγός Βασίλης Διαμαντόπουλος, η συνοδός βουνού Βάγια Μπουφέτι, η Λία Παπάζογλου, συνιδρύτρια οργάνωσης κλιματικής δράσης που δραστηριοποιείται στην προστασία του βουνού και στη διάνοιξη και συντήρηση μονοπατιών, και ο Γιώργος Αρζάνας, δημιουργός του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά.

Μαζί τους ήταν ακόμη η διαχειρίστρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» Μαρία Ζολώτα, η διευθύντρια του Μετεωρολογικού Σταθμού Ολύμπου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο τοπικός παραγωγός βρώσιμων λουλουδιών Κωνσταντίνος Γκουντέλιας και ο ειδικός γραμματέας Ορεινών Περιοχών Δημήτρης Κυριαζής.

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Στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, όπου τον υποδέχθηκαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ηγούμενος, πατήρ Μάξιμος.

Ο Ηγούμενος ξενάγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους χώρους του ναού και στους νέους ξενώνες που έχουν δημιουργηθεί για τη φιλοξενία προσκυνητών.

Κατά τη συνάντηση, ο Μητροπολίτης Κίτρους ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη μέριμνα της κυβέρνησης σχετικά με την επιστροφή στη Μητρόπολη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εισοδίων Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Η επιστροφή της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκε το 2025 με νομοθετική ρύθμιση, 100 χρόνια μετά τη μετατροπή της αρχικά σε θεραπευτήριο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά νοσήματα.