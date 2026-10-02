Μητσοτάκης από Όλυμπο: «Νέος αναπτυξιακός πυλώνας» μετά την ένταξη στην UNESCO – 400 εκατ. ευρώ για την ορεινή ανάπτυξη

Για την ιστορική ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής (02.10.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο.

«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του, επισημαίνοντας ότι στον Όλυμπο «η μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα». Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίσημη ένταξη του βουνού στην UNESCO ως μεικτό αγαθό «μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα του εμβληματικού βουνού», υπενθυμίζοντας ότι μέχρι σήμερα η Ελλάδα διέθετε δύο μεικτά αγαθά στον σχετικό κατάλογο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος.

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«Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή που είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία», σημείωσε.

«Γιατί ο Όλυμπος δεν είναι στην UNESCO; Γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί»

Αναφερόμενος στην πορεία που οδήγησε στην ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε έναν διάλογο που είχε με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Όταν πρωτομίλησα με την υπουργό Πολιτισμού και τη ρώτησα “γιατί ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς;”, μου απάντησε αφοπλιστικά “γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί”. Έτσι, αυτή η κυβέρνηση ασχολήθηκε», είπε.

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Ο πρωθυπουργός στάθηκε παράλληλα στη φυσική και γεωλογική σημασία του βουνού, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί τον πρώτο εθνικό δρυμό της χώρας και φιλοξενεί 1.700 είδη φυτών.

«Η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλεύσουν την τέχνη και την πραγματική ζωή», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Όλυμπο «ένα τοπόσημο που αναδεικνύει την τάση του ανθρώπου προς το υψηλό».

«Νέος αναπτυξιακός πυλώνας» ο Όλυμπος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα έργα που, όπως είπε, πρέπει να πραγματοποιηθούν στον Όλυμπο, ακόμη και για πρακτικές ανάγκες, όπως η δυνατότητα υδροληψίας της Πυροσβεστικής, ενώ έθεσε ως στόχο την επέκταση του Πάρκου κατά 60%.

Παράλληλα, συνέδεσε την προστασία και την ανάδειξη του Ολύμπου με την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν νέο αναπτυξιακό πυλώνα, να γεννήσουμε έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα οφέλη μπορούν να επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αλλά και πέρα από αυτές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αυξημένες απαιτήσεις που θα δημιουργήσει η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από το εξωτερικό, επισημαίνοντας την ανάγκη για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και υποδομές.

«Οι άνθρωποι που θα επισκέπτονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη τον Όλυμπο θα ζητούν υπηρεσίες, όπως ασφάλεια, και εμείς θα πρέπει να μπορούμε να την προσφέρουμε», είπε, προσθέτοντας: «Δεν έχω οποιαδήποτε αμφιβολία πως θα το κάνουμε».

Τα 400 εκατ. ευρώ για την ορεινή ανάπτυξη

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την ορεινή Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «400 εκατομμύρια ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ χρησιμοποιούνται για έργα ορεινής ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στα μέτρα στήριξης όσων ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια, αναφέροντας την επιστροφή δύο ενοικίων για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές της επαρχίας, αλλά και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε πόλεις και ορεινές περιοχές της χώρας.

«Εμείς, εξάλλου, συγκροτήσαμε μια κεντρική γραμματεία Ορεινότητας», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στο επίδομα θέρμανσης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η αύξησή του εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, προκειμένου να στηριχθούν περισσότερο οι περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

«Η 22η εγγραφή θα είναι η Νικόπολη»

Ο πρωθυπουργός επανήλθε στη συνέχεια στις ελληνικές εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις 21, ενώ η 22η αναμένεται να είναι η Νικόπολη.

«Είναι μακρά και επίπονη διαδικασία, που δικαιώνει, όμως, όσους εξ ημών επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις αξίες και τις ευαισθησίες της».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τους στίχους του Κωστή Παλαμά: «Αν είναι οι κορφές που πατάτε μεγάλες, ψηλές, άλλες κορυφές πιο μεγάλες, πιο υψηλές, από πάνω σας θα χωράτε».

Με αφορμή τους στίχους, ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι ψηλότερη κορυφή από αυτή του Ολύμπου δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα αναφορά στο υψόμετρό του. «Θυμάμαι το υψόμετρο του Ολύμπου στα 2.917 μέτρα, τώρα είναι στα 2.918», είπε.

«Η Ελλάδα έχει ακόμη κορυφές που δεν έχει πατήσει»

Έδωσε, ωστόσο, και συμβολική διάσταση στην αναφορά του, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει ακόμη κορυφές που δεν έχει πατήσει» και ότι «αντλεί την αισιοδοξία της από τον φρέσκο αέρα των ορεινών περιοχών».

Στην εκδήλωση μίλησαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος παρέδωσε στον πρωθυπουργό το πιστοποιητικό εγγραφής του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.