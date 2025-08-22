Πολιτική

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

«Καταδικάζουμε αυτή την απόφαση και ζητούμε την άμεση αναίρεσή της με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τονίζεται σε ανακοίνωση που συνυπογράφουν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και 24 ομόλογοί του
Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς πάνω από χάρτη με τους ισραηλινούς εποικισμούς
Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς πάνω από χάρτη με τους ισραηλινούς εποικισμούς / REUTERS/Ronen Zvulun

Εναντίον του εποικιστικού σχεδίου του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη τάσσεται η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες με κοινή τους ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή (22.8.25).

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Σε κοινή τους δήλωση οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εστονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνουν ότι η απόφαση της Ανώτατης Επιτροπής Σχεδιασμού του Ισραήλ να εγκρίνει το σχέδιο «Ε1» είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Καταδικάζουμε αυτή την απόφαση και ζητούμε την άμεση αναίρεσή της με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δηλώνει ότι αυτό το σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη την λύση των δύο κρατών, διαιρώντας οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Αυτό δεν αποφέρει κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντίθετα, κινδυνεύει να υπονομεύσει την ασφάλεια και να τροφοδοτήσει περαιτέρω βία και αστάθεια, απομακρύνοντάς μας», επισημαίνουν οι ΥΠΕΞ.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμα την ευκαιρία να σταματήσει την προώθηση του σχεδίου E1. Τους ενθαρρύνουμε να αποσύρουν επειγόντως αυτό το σχέδιο», σημειώνουν και προσθέτουν:

«Η μονομερής δράση της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύει την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή».

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει την κατασκευή οικισμών σύμφωνα με την απόφαση 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στις οικονομικές συναλλαγές της Παλαιστινιακής Αρχής», καταλήγει η ανακοίνωση των 25 υπουργών Εξωτερικών.

