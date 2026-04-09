Η Κομισιόν έλαβε την επιστολή Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό «όριο ενηλικίωσης» στα social media

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) ότι έλαβε την επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού προς την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία ζητείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των παιδιών στα social media.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, υπογράμμισε ότι η ΕΕ στηρίζει τα κράτη-μέλη που προχωρούν σε θέσπιση ορίων ηλικίας για τη χρήση των social media, αναφέροντας χαρακτηριστικά την Ελλάδα ως παράδειγμα χώρας που έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας και θεωρείται πρωτοπόρος στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, η Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε όλη την Ένωση. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν πρόσθετες υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες πέραν όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος, «όταν υπάρξει προσχέδιο νόμου, αναμένουμε να μας κοινοποιηθεί, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς». Μέχρι στιγμής, όμως, τέτοια κοινοποίηση δεν έχει γίνει από κανένα κράτος-μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε ο Τομάς Ρενιέ, λειτουργεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων (expert panel), που θα αναπτύξει ομοιόμορφο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. Η ομάδα αυτή συναντήθηκε πρόσφατα για πρώτη φορά και θα συνεδριάσει ξανά μέσα στον Απρίλιο και οι συστάσεις της αναμένονται το καλοκαίρι, οι οποίες θα καθοδηγήσουν την Επιτροπή για τυχόν επιπλέον μέτρα που θα αφορούν τη χρήση των social media από παιδιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τη συμμόρφωση των μεγάλων πλατφορμών μέσω εφαρμογής ελέγχου ηλικίας, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα τους είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά, διαφορετικά ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιδιώκει να συνδυάσει δύο βασικούς στόχους: την προστασία των παιδιών και την αποφυγή κατακερματισμού της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κανονισμοί είναι εφαρμόσιμοι και αποτελεσματικοί για τις πλατφόρμες και ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητες των κρατών μελών.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τον ψηφιακό «ηλικιακό πήχη» επεκτείνεται πλέον και πέρα από την Ευρώπη, με τη Γαλλία να επιδιώκει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση ενός διεθνούς προτύπου για την απαγόρευση χρήσης των social media κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στη σύνοδο της G7 στα μέσα Ιουνίου, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες εξετάζουν ήδη η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.