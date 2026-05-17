Η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για το νέο κόμμα τη Δευτέρα – «Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα»

Στην τελική ευθεία η δημιουργία του κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα περάσει το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Σε δήλωσή της την Κυριακή (17.05.2026) η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι «σήμερα, μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο, γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή και την καλή ιστορία».

Από τη δική του πλευρά ο γνωστός δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος κατεβαίνει με το νέο κόμμα, είπε ότι «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι υπαρξιακό και είναι καλό που συστρατεύονται δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης».

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι στο κόμμα θα συμμετέχουν στενοί της συνεργάτες, που δεν ανήκουν στην ενεργή πολιτική σκηνή, ούτε έχουν απασχολήσει το δημόσιο βίο.

Η επίσημη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί, όπως η ίδια έχει προαναγγείλει με ΑΙ βίντεο, στις 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, της Θεσσαλονίκης.

«Έφτασε η μεγάλη ώρα για όλους μας!» επισημαίνει ο δικηγόρος και περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, Γρηγόρης Καλαγιάς για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ξέρουμε ότι κάποιοι αναρωτιέστε γιατί ζητάμε την υπογραφή σας πριν δείτε τη Διακήρυξη και το Καταστατικό. Η απάντηση είναι απλή: Δεν υπογράφετε λευκή επιταγή. Υπογράφετε την αφετηρία μας.

Για να μπορέσει η Αρχηγός μας να παρουσιάσει επίσημα και νόμιμα το όραμά μας, πρέπει πρώτα το κίνημά μας να υφίσταται νομικά. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, της δίνουμε το θεσμικό περιθώριο 3 ημερών ώστε να παρουσιάσει ολοκληρωμένη τη Διακήρυξη των αρχών μας στη μεγάλη μας εκδήλωση που ακολουθεί. Η υπογραφή σας σήμερα είναι η έμπρακτη εγγύηση ότι η φωνή μας θα είναι παρούσα.

Το Link για τη διαδικασία/πλατφόρμα θα δοθεί σήμερα από το προσωρινό οργανωτικό προς όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την πίστη και τη στήριξη.

Εγώ από μήνες δήλωσα λευκή επιταγή στην Μαρία Καρυστιανού στην Αυριανή μας πρωθυπουργό».