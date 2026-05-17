Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για Κυριάκο Μητσοτάκη 16ο στο Συνέδριο της ΝΔ: Έθεσε ξανά την Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης

Με έντονο προσωπικό τόνο, σαφείς αναφορές στις πιο δραματικές στιγμές της ελληνικής κρίσης και θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ παρενέβη στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι η θέση της Ελλάδας ήταν και παραμένει «στον πυρήνα, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στον χαιρετισμό που απεύθυνε την Κυριακή (17.05.2026) στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο ηγέτη» και «σπουδαίο πρωθυπουργό», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του, επέστρεψε εκ νέου στο κέντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε την παρέμβασή του με αναφορά στη Νέα Δημοκρατία, «την οποία γνωρίζω πολύ καλά», όπως είπε, και στον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τον χαρακτήρισε «σπουδαίο ηγέτη που έφερε την Ευρωπαϊκή Ενωση στην Ελλάδα και την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση», σημειώνοντας πως «εξακολουθούμε να είμαστε ευγνώμονες για το έργο αυτού του σπουδαίου άνδρα».

Στη συνέχεια, ο κ. Γιούνκερ στάθηκε στον ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό της Ελλάδας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. «Η Ελλάδα, η γενέτειρα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι ο τόπος από όπου ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν στην περίοδο της ελληνικής κρίσης και στις προσπάθειες να παραμείνει η χώρα στην ευρωζώνη. Υπενθύμισε ότι είχε «πολλές επαφές με την Ελλάδα τις τελευταίες τρεις, αν όχι τέσσερις δεκαετίες» και ότι χρειάστηκε να ασχοληθεί με την ελληνική υπόθεση τόσο ως πρόεδρος του Eurogroup όσο και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Πάντα αγωνιζόμουν να κρατήσω την Ελλάδα εντός της ευρωζώνης. Μερικές φορές ήμουν μόνος. Αλλοι δεν συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια», είπε, σημειώνοντας ότι είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό και στις ελληνικές κυβερνήσεις να κάνει το καθήκον του. «Το καθήκον μου ήταν να παραμείνει η Ελλάδα εντός της νομισματικής ένωσης, διότι η θέση της Ελλάδας βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης», τόνισε.

«Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης»

Ο κ. Γιούνκερ περιέγραψε, πάντως, τη μετέπειτα πορεία της χώρας ως θετική, κάνοντας λόγο για πρόοδο στη δημοσιονομική και οικονομική ανάκαμψη, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στις εξαγωγές. «Η Ελλάδα έκτοτε τα πήγε καλά», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη φράση για να περιγράψει τις επιδόσεις της σε κρίσιμους τομείς.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε: «Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης». Εσπευσε, μάλιστα, να προσθέσει ότι δεν το λέει απλώς επειδή ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια, αλλά επειδή, όπως σημείωσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «προσωπικός μου φίλος».

«Είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός, επειδή έθεσες την Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «χαίρει ευρέως σεβασμού στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση και πέρα από αυτήν». «Είσαι ένας άνθρωπος που εκπληρώνει τα καθήκοντά του», συμπλήρωσε.

Ο κ. Γιούνκερ υπογράμμισε ακόμη ότι εμπιστεύθηκε πάντοτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι εκείνος, όπως είπε, αποδείχθηκε «άξιος αυτής της εμπιστοσύνης». Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «ένα από τα ηγετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης», με κεντρικό ρόλο τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να υπενθυμίσει ότι στην περίοδο της κρίσης «δεν στήριξαν όλα τα μέλη» της κοινής πολιτικής οικογένειας την Ελλάδα στο «ζωτικό ζήτημα» που αντιμετώπισε η χώρα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις τότε ευρωπαϊκές ισορροπίες.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επέλεξε έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο. «Θα αγαπώ πάντα την Ελλάδα. Δεν έχει λογική, μπορεί όμως να εξηγηθεί, γιατί η Ελλάδα είναι η Ελλάδα και θα είναι πάντα πολύ κοντά στην καρδιά μου», είπε.

«Συνέχισε να υπηρετείς την Ελλάδα και συνέχισε να υπηρετείς την Ευρωπαϊκή Ενωση», ανέφερε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλήγοντας στα ελληνικά: «Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τον Ελληνα πρωθυπουργό».