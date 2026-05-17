Παύλος Πολάκης: Η νέα ανάρτηση, οι κλονισμένες ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν στη διαγραφή του και ο παράγοντας Τσίπρας

Ο Παύλος Πολάκης βρίσκεται από χθες Σάββατο (16.5.2026) εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η διαγραφή Πολάκη δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία και όλα δείχνουν πως έρχονται σημαντικές αλλαγές στην Κουμουνδούρου.

Αφορμή για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη ήταν ανάρτηση του Βουλευτή Χανίων στα social media όπου ασκούσε σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο κάνοντας λόγο για «αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα», αφού δεν έχει προκαθοριστεί επακριβώς ο χρόνος της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, για να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στάση του απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.

Η ένταση κλιμακώθηκε και μετά τη συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρουσίασε ουσιαστικά ένα σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Αυτή φαίνεται πως ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Παύλο Πολάκη.

Οι εξοργισμένες αναρτήσεις Πολάκη προκάλεσαν την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος αποφάσισε τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ανυπόστατα και απαράδεκτα» υπονοούμενα περί «κρυφής ατζέντας» και εξυπηρέτησης συμφερόντων εκτός συλλογικών αποφάσεων.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές ή φήμες να πλήξουν την εικόνα και τη λειτουργία του κόμματος, τονίζοντας ότι δεν δέχεται αμφισβήτηση της πολιτικής του αξιοπρέπειας. Η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε ως μήνυμα προς διάφορες εσωκομματικές πλευρές.

Ο Παύλος Πολάκης παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να μπορεί να συμμετάσχει στις σχετικές συνεδριάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν θα κινηθούν οι διαδικασίες στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τη διαγραφή του από το κόμμα.

Ο βουλευτής Χανίων σχολίασε σκωπτικά τη νέα διαγραφή του, γράφοντας ότι «έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ», καθώς – όπως ανέφερε – είναι η τρίτη φορά που διαγράφεται από κοινοβουλευτική ομάδα προέδρου του κόμματος.

Φυσικά, η χρονική στιγμή της διαγραφής δεν είναι τυχαία καθώς σε λίγες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του κόμματός του.

Η νέα ανάρτηση Πολάκη

Νέα παρέμβαση μέσω social media έκανε ο Παύλος Πολάκης, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του καλώντας μέλη και στελέχη να μην αποχωρήσουν από το κόμμα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να προτιμά στο πλευρό του μόνο πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει και από το βουλευτικό τους αξίωμα..

Ο βουλευτής Χανίων υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του», εκτιμώντας ότι το κόμμα «έχει πολλά να δώσει ακόμη», εφόσον – όπως ανέφερε – υπάρξουν αλλαγές στο εσωτερικό του.

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί απομάκρυνσής του από τα κομματικά όργανα, τονίζοντας ότι το καταστατικό δεν προβλέπει διαφορετικά δικαιώματα για τα εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ίδιος σημείωσε πως η αποχώρησή του από την ΚΟ βασίστηκε σε απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου και στον κανονισμό της Βουλής και όχι σε κομματική διαδικασία.

Ο Παύλος Πολάκης υπενθύμισε ακόμη ότι εξελέγη στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή, ενώ αναφέρθηκε και στην πρωτιά που κατέγραψε στην Κρήτη στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές.

Ταυτόχρονα, κάλεσε βουλευτές, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής να αντιδράσουν δημόσια απέναντι – όπως είπε – στην «αδικία» εις βάρος του και να ζητήσουν άμεση συνεδρίαση των κομματικών οργάνων.

Τέλος, προανήγγειλε πως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην Επιτροπή Δεοντολογίας, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατα» σενάρια και πληροφορίες γύρω από το πρόσωπό του.