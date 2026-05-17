Ρομπέρτα Μετσόλα στο 16ο Συνέδριο ΝΔ: Εντυπωσιακός ο μετασχηματισμός της Ελλάδας την τελευταία επταετία

Με σαφές μήνυμα στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και με αναφορές στην επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρώπης, η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαιρέτισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, περιγράφοντας την πορεία της χώρας τα τελευταία επτά χρόνια ως «εντυπωσιακό μετασχηματισμό».

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντας την Κυριακή (17.05.2026) στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας για την Ευρώπη, η παρουσία ηγετών όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί, όπως είπε, παράγοντα σταθερότητας και καθαρής πολιτικής κατεύθυνσης.

«Διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιεικής», ανέφερε η κ. Μέτσολα, σημειώνοντας ότι «κάθε εβδομάδα φέρνει και μια νέα δοκιμασία». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, παραμένει αισιόδοξη, «γιατί όταν κάθομαι γύρω από το ευρωπαϊκό τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διαύγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις».

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ να αποκαλώ τον Κυριάκο φίλο»

Ιδιαίτερα προσωπική ήταν η αναφορά της στον πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο. «Είμαι ευγνώμων που μπορώ να αποκαλώ τον Κυριάκο φίλο», είπε, προσθέτοντας ότι εκείνο που ξεχωρίζει στον ίδιο δεν είναι μόνο «η προοδευτική του νοοτροπία», αλλά και «η ευθύτητα και το θάρρος με το οποίο λαμβάνει αποφάσεις». «Βασίζομαι σε αυτόν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στάθηκε εκτενώς στην πορεία της Ελλάδας μετά την κρίση, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια». Όπως είπε, ο ελληνικός λαός πέρασε μέσα από «εξαιρετικά δύσκολες περιόδους», ωστόσο υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η χώρα πέτυχε έναν ευρύ μετασχηματισμό, μέσα από οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

«Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές εργάζονται ακούραστα για τα συμφέροντά σας»

«Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε τόσα πολλά επίπεδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επαναβεβαίωσε παράλληλα τη δέσμευσή της στις ευρωπαϊκές αξίες. Στο ίδιο πλαίσιο έκανε ειδική αναφορά και στους Ελληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι, όπως είπε, εργάζονται «ακούραστα» για τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και για την ενίσχυση της φωνής της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Η κ. Μέτσολα υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 10%. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου, επισημαίνοντας ότι, χάρη στις επενδύσεις που έγιναν, η Ελλάδα αποτελεί πλέον «κρίσιμο ενεργειακό κόμβο» και «βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας στη Μεσόγειο».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέδεσε την ελληνική πρόοδο με την ευρωπαϊκή προοπτική. «Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε», ανέφερε, ευχόμενη ένα επιτυχημένο Συνέδριο, «γεμάτο εποικοδομητικές συζητήσεις, νέες ιδέες και ένα κοινό όραμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος».