Κατσαφάδος από Σαλαμίνα: Προτεραιότητα η γρήγορη καταγραφή των ζημιών και οι αποζημιώσεις, την Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες

Στη Σαλαμίνα βρέθηκε την Δευτέρα (17.08.2026) ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μία ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται η επιτάχυνση των αυτοψιών και η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών οικονομικής στήριξης των πληγέντων.

Οι φωτιές που έπληξαν τη Σαλαμίνα και ιδιαίτερα τις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στην οποία συμμετείχε ο Κώστας Κατσαφάδος, μαζί με τον γενικό γραμματέα Πέτρο Καμπούρη, τον δήμαρχο και εκπροσώπους τοπικών φορέων. Βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι οι διαδικασίες αποκατάστασης και αποζημίωσης να κινηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα στις αυτοψίες και τις αποζημιώσεις

Ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι οι πρώτες παρεμβάσεις αφορούν την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες και την οικοσκευή.

Στη συνέχεια, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων τους, με στόχο, όπως ανέφερε, να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν.

«Αύριο το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και σε ένα μήνα και αυτοί όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισήμανε, η πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τον δήμαρχο και με τα στελέχη του δήμου, «μιλούν» για φθορές περίπου σε 15 ακίνητα – 15 σπίτια και μία επιχείρηση. «Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ, τα στελέχη μας, ούτως ώστε να καταγράψουν μία προς μία τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί κτίρια και επιχειρήσεις», ανέφερε.

«Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, η ημέρα που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή στο νησί και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος ενώ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όσους συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αστυνομία και Λιμενικό Σώμα αλλά και εθελοντές οι οποίοι όπως είπε, «συνέδραμαν και βοήθησαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης των πολιτών, τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης» είπε ο κ. Κατσαφάδος.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Η επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων πολιτών

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού έζησαν δραματικές ώρες το μεσημέρι της Κυριακής, όταν οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Μήνυμα του 112 κάλεσε πολίτες και λουόμενους να απομακρυνθούν από σπίτια και παραλίες, ενώ οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση μετακίνησης ανθρώπων τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, περίπου 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης. Ο υφυπουργός εξήρε τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού και των εθελοντών στην επιχείρηση.

«Εξακόσια άτομα μετακινήθηκαν διά θαλάσσης, ούτως ώστε να μη θρηνήσουμε περαιτέρω ανθρώπινα θύματα», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κινητοποίηση των δυνάμεων που επιχείρησαν στο νησί.

Στο Πυροσβεστικό Σώμα η έρευνα για τα αίτια

Σε ό,τι αφορά τα αίτια των πυρκαγιών, ο κ. Κατσαφάδος απέφυγε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις, παραπέμποντας στην έρευνα και στις επίσημες ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημείωσε, πάντως, ότι η αρμόδια υπηρεσία για τη διερεύνηση των περιστατικών έχει ενισχυθεί, προσθέτοντας ότι κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο οι συλλήψεις έχουν πλησιάσει τις 400, αριθμός που, όπως είπε, αποτελεί ρεκόρ.

Οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και η αποτύπωση της έκτασης των καταστροφών αποτελούν πλέον το επόμενο κρίσιμο στάδιο, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης των πρώτων ενισχύσεων και, στη συνέχεια, της αποκατάστασης των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.