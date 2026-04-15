Κατσανιώτης για Λαζαρίδη: «Με την απάντηση του υπουργείου Παιδείας θα κλείσει η συζήτηση, ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του»

Σαφείς αιχμές κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης, άφησε ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με τον διορισμό του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Είναι επιλογή του πρωθυπουργού ο σχηματισμός της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι με την απάντηση που θα δώσει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα εξετάσει αν ο κ. Λαζαρίδης, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που κατέλαβε μια θέση στο Δημόσιο, είχε τα τυπικά προσόντα για να την καταλάβει, τότε με αυτό το θέμα θα κλείσει αυτή η συζήτηση», δήλωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε πως «ο καθένας μας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του, από τον δημόσιο λόγο του, από τη δημόσια συμπεριφορά του και από την πολιτική την οποία εφαρμόζει». Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση που επικρατεί λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ανδρέας Κατσανιώτης τόνισε πως «δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση και ειδικά το συγκεκριμένο υπουργείο (σσ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) έχει μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που αφορούν κυρίως την κτηνοτροφία, η οποία έχει πληγεί έντονα. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα γι’ αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 11 ανθρώπους που είχαν εμπλακεί σε κάποιες συνομιλίες, οι ίδιοι ζήτησαν να αρθούν οι ασυλίες τους, άρα έχουμε ανεβάσει αρκετά τον πήχη στο κομμάτι του να μην αφήνουμε να υπάρχουν σκιές ή υπόνοιες για ό,τι αφορά τους συναδέλφους βουλευτές. Από την άλλη πλευρά, όμως, θα πρέπει να δούμε και κάτι ακόμη. Έγιναν πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ, αλλά έχουμε και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που έχουν απορίες. Είτε δεν πήραν τα χρήματα που νόμιζαν, είτε άργησαν να τα πάρουν, είτε έχουν μπει σε έλεγχο χωρίς να ξέρουν τον λόγο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να έχουν απαντήσεις για τα καθημερινά τους προβλήματα» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι το 2007, όταν διορίστηκε σε θέση επιστημονικού συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας, επί υπουργίας Μαριέττας Γιαννάκου, δεν πληρούσε τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις, και ζητά την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Αιχμές και από τον Στέλιο Πέτσα

Ξεκάθαρες απαντήσεις για την υπόθεση του διορισμού του Μακάριου Λαζαρίδη ζήτησε και ο Στέλιος Πέτσας, ασκώντας παράλληλα κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης. Μιλώντας την Τρίτη (14.04.2026) στο OPEN, λίγο μετά από σχετική τοποθέτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο ίδιο κανάλι, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε πως διακρίνει δύο διαφορετικές διαστάσεις στην υπόθεση: την ουσία της καταγγελίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αντιμετωπίστηκε επικοινωνιακά.

Ο Στέλιος Πέτσας στάθηκε κυρίως στην ανάγκη επίσημης διευκρίνισης από το αρμόδιο υπουργείο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά την ουσία, το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη το 2007 ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση. Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του. Αυτό είναι το βασικό θέμα ουσίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά συνάδελφό του στη Βουλή, υπογραμμίζοντας πως η επίσημη τοποθέτηση του υπουργείου είναι απαραίτητη για να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η δημόσια διαχείριση της υπόθεσης, ασκώντας σαφή κριτική: «Από την άλλη, το θέμα της επικοινωνίας πάει όλο λάθος. Ο κύριος Λαζαρίδης δεν είναι ένα άγνωστο δημόσιο πρόσωπο. Είχε μία μεγάλη διαδρομή ως δημοσιογράφος και από το 2016 είχε αναλάβει συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στη Νέα Δημοκρατία, από διευθυντής Γραφείου Τύπου του Μητσοτάκη κτλ. Το ζήτημα της διαχείρισης είναι σημαντικό. Ξέραμε πολλά σημεία του βιογραφικού του, δεν γίνεται να πέφτουμε από τα σύννεφα και να μην υπάρχει επίσημη τοποθέτηση μετά από πέντε ημέρες».

Σε ερώτηση αν η κριτική του αφορά και την κυβέρνηση, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Σαφέστατα», επιμένοντας στην ανάγκη για καθαρή στάση. Όπως ανέφερε, «περιμένω επίσημη τοποθέτηση. Πριν από το Πάσχα είχαμε μια ενημέρωση ότι το υπ. Παιδείας θα τοποθετηθεί», ενώ κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι «στο ζήτημα της επικοινωνίας πήγαν όλα λάθος».

Ο βουλευτής της ΝΔ επανήλθε και το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026), αυτή τη φορά από εκπομπή του Mega, επιμένοντας ότι δεν θα έπρεπε να έχει μείνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας γύρω από την υπόθεση. «Όσο άκουσα χθες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το βράδυ, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης για τον κύριο Λαζαρίδη. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εικασία για τίποτα από όλα αυτά και θα έπρεπε να υπάρξει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Είπα και χθες ότι θα ήθελα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από το υπουργείο Παιδείας ή από την κυβέρνηση, που να μας περιγράφει το πώς έγινε ο διορισμός του, ποια δικαιολογητικά του ζητήθηκαν για να γίνει αυτός ο διορισμός», σημείωσε.

Και πρόσθεσε πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση, ώστε να μην τροφοδοτείται περαιτέρω η συζήτηση με εκτιμήσεις και αντικρουόμενες ερμηνείες. «Για να μην υπάρχει τίποτα να συζητάμε, να μην εικάζουμε, να μη λέει κάποιος ότι μπορεί να προσλήφθηκε ως επιστημονικό προσωπικό, να μη λέει κάποιος άλλος, όπως είπε και ο ίδιος εχθές στη συνέντευξή του, ότι προσλήφθηκε ως μετακλητός. Να είναι καθαρό το τοπίο. Φαντάζομαι, για να τοποθετηθεί έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, θα έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις και είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα».