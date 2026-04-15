ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση για τον Μακάριο Λαζαρίδη: Να απαντήσετε για τη 2η πρόσληψή του το 2013

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του για την υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη. Ο κ. Λαζαρίδης έχει μπει στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το πτυχίο του.

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την κυβέρνηση ρωτώντας αν είναι κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών της και ζητεί απαντήσεις για τη 2η όπως αναφέρει πρόσληψη του Μακάριου Λαζαρίδη το 2013 ως ΠΕ.

Λέει το Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη. Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό. Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης».

Και συνεχίζει: «Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί και σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είναι κολλητοί του Πρωθυπουργού».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως βάζει στο τραπέζι και ένα νέο στοιχείο και αναφέρει: «Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου; Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε; Κύριε Μαρινάκη, επιλέξατε πάλι το ψέμα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση; Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα! Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα; Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας; Αναμένουμε απαντήσεις».