Μακάριος Λαζαρίδης: Αυτό είναι το πτυχίο μου – Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός ακόμα και με βεβαίωση σπουδών

«Δεν σκέφτηκα την παραίτηση. Είμαι πολύ καθαρός και έντιμος» - Την αποπομπή του ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Δεν υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος τόνισε μιλώντας στο OPEN, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι είχε διοριστεί το 2007 χωρίς να έχει πτυχίο.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο που είχε πάρει το 1992 από το συγκεκριμένο κολλέγιο και είπε: «Το 2007, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο πτυχίο». Και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβαινε γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού και του γ.γ. και δεν περνούν από ΑΣΕΠ».

Τόνισε ακόμα ότι: «Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα διορίζονταν ως μετακλητοί και εμφανίζονταν με τίτλους όπως ειδικός σύμβουλος».

Νωρίτερα είπε: «Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια».

Κατηγόρησε ακόμα τους πολιτικούς του αντιπάλους για «δολοφονία χαρακτήρα» και είπε ακόμα: «τα σκουπίδια του διαδικτύου και οι πολιτικοι αρχηγοί του κοινού ποινικού δικαίου δεν θα με κανουν σαν τα μούτρα τους». Σε άλλο σημείο είπε: «Δεν σκέφτηκα την παραίτηση. Είμαι πολύ καθαρός και έντιμος».

Το πτυχίο που έδειξε ο κ. Λαζαρίδης 

Ερωτηθείς αν ήρθε σε επικοινωνία μαζί του κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου για να δώσει εξηγήσεις, είπε όχι. 

 

Την αποπομπή του ζητεί το ΠΑΣΟΚ 

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ το οποίο και σήμερα (14/04/26) με μπαράζ ανακοινώσεων ζητεί την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα  «Νεοδημοκρατική» λογική,  αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά εκτέθηκε χειρότερα», αναφέρει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Και προσθέτει: «Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση. Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλο δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει  να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο».

