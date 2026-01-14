Συμβαίνει τώρα:
Κι άλλο άρωμα ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
H Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ/EUROKINISSI) / ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Βάσω Δελημήτρου , Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Μπορεί τον ντόρο στο ΠΑΣΟΚ να τον δημιούργησε η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο, άρωμα …ΠΑΣΟΚ όμως, έχει και άλλη παρουσία στο ίδιο πάνελ.

Άρωμα και μόνο άρωμα, βεβαίως, αφού η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος στο επάγγελμα και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος με τα κρασιά ομώνυμης ετικέτας, που θα βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι, είναι η ανιψιά του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ιδρυτικού, όσο και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, θα μου πείτε, εδώ ο γιος του Ροβέρτου, Απόστολος Σπυρόπουλος και -μετά από θητεία στο ΠΑΣΟΚ- μετακινήθηκε στη ΝΔ. Η ανιψιά του, που θα μετάσχει στο πάνελ της παρουσίασης ενός βιβλίου που θέλει να γίνει …κόμμα, είναι μάλλον πταίσμα.

Στο ίδιο πάνελ θα βρεθεί και ο Αντώνης Σαουλίδης

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πάνελ θα συμμετάσχει και ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του, ως κεντρικού ομιλητή στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού, έφερε μια κάποια αναστάτωση όχι μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και στο επιτελείο του Χάρη Δούκα, τον οποίο είχε στηρίξει στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν πως η πολιτική του πορεία προς την Αριστερά δεν συνιστά έκπληξη, ιδίως μετά τη στήριξη Δούκα, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ συνεργασιών με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

