Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Αντώνης Σαουλίδης στους ομιλητές για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Γιατί έμεινε εκτός ΚΟΕΣ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου
Ο Αντώνης Σαουλίδης (αριστερά)
Ο Αντώνης Σαουλίδης (αριστερά) σε συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Μια κάποια αναστάτωση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη, μέλους του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και υποψηφίου βουλευτή στην Α’ Θεσσαλονίκης, στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα Ιθάκη, το προσεχές Σάββατο (17.01.2026) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος είχε έρθει δεύτερος σε σταυρούς πίσω από τον Χάρη Καστανίδη στις εκλογές του 2023 και είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες, θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κίνηση που αιφνιδίασε –σύμφωνα με πληροφορίες– αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνεται, λακωνικά, ότι ο Αντώνης Σαουλίδης δεν συμπεριλήφθηκε στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς είχε, εδώ και καιρό, θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ. Κομματικά στελέχη σχολιάζουν ότι η προσέγγισή του προς την Αριστερά δεν εκπλήσσει, δεδομένου ότι στις εσωκομματικές εκλογές είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ των συνεργασιών με τις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η είδηση της συμμετοχής του Αντώνη Σαουλίδη στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αιφνιδίασε ακόμη και το επιτελείο του Χάρη Δούκα, καθώς, σύμφωνα με όσα έλεγαν αργότερα σε συνομιλητές τους, δεν είχαν γνώση της σχετικής του απόφασης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
89
78
76
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: Θα συμμετέχουμε στις επόμενες εκλογές – Αν μου ζητηθεί, θα παραιτηθώ από τον σύλλογο για τα Τέμπη
«Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί» είπε για τις αντιδράσεις ορισμένων από τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι
76
Newsit logo
Newsit logo