Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις 100 ημέρες ως πρέσβης: Ανεβάσαμε τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε», λέει η Γκιλφόιλ σε βίντεο για τις 100 ημέρες της στην Αθήνα
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Εκατό ημέρες συμπλήρωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε μήνυμά της στο Χ (πρώην Twitter) ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρεται στη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους Έλληνες.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο X, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισημαίνει, παράλληλα, πως στις πρώτες 100 ημέρες της στην Αθήνα, «έχουμε φέρει τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη».

«Κινηθήκαμε με ταχύτητα και με ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη», ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης, κάνοντας λόγο για «ρεκόρ» αναφορικά με τo Συμβούλιο του P-TEC, ενώ στάθηκε και στην παρουσία της Exxon Mobil στην Ελλάδα.

 

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Στις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!», έγραψε στο σχόλιο της ανάρτησής της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

