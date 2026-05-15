Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη σε ΝΔ: «Μούφα δημοσιογράφος ο Κατακουζηνός σε επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας μου»

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ, μετά την πρωτοφανή επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη και όχι μόνο προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του, που ενοικιάζεται από το Κτηματολόγιο.

Μετά από έναν «πόλεμο ανακοινώσεων» μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Άδωνι Γεωργιάδη ή Παύλου Μαρινάκη και διαξιφισμών μεταξύ στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να απαντήσει ο ίδιος επί της ουσίας χθες το βράδυ (14.5.26), αποδομώντας την κυβερνητική ρητορική γύρω από το θέμα, βήμα βήμα.

Από το κατά πόσον το ακίνητο ανήκει αποκλειστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και ενοικιάστηκε επειδή τον ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός, μέχρι το ύψος των χρημάτων που έχει λάβει από την ενοικίαση αυτή, το αν χρειάστηκε ανακαίνιση ή όχι, το αν έβγαλε χρήματα στο εξωτερικό κ.ο.κ.

Αμέσως μετά, δε, θέλησε να καταγγείλει επιχείρηση ηθικής εξόντωσής του, για δεύτερη μάλιστα φορά, μετά από τις υποκλοπές, όπου και πάλι καλούνταν εκείνος να απολογηθεί, παρότι ήταν αυτός που αποκάλυψε το σκάνδαλο, έναντι εκείνων που είτε το δημιούργησαν είτε το ανέχθηκαν, καίτοι θύματα οι ίδιοι. Κατήγγειλε μάλιστα «μιντιακό παρακράτος» της ΝΔ, που οργάνωσε εκ νέου μία επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και ηθικής εξόντωσής του, στηριγμένες αμφότερες σε συκοφαντίες. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους της εκπομπής που τον φιλοξένησε στο Action24, τους ρώτησε αν ξέρουν τον συνάδελφο τους κ. «Κατακουζηνό», o οποίος και υπέγραφε το δημοσίευμα από το οποίο ξεκίνησαν όλα χθες το πρωί σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

«Ο κ. Τσουκαλάς πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του site του είπε: “θα μιλήσετε μαζί μου”. Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες», είπε, για να καταγγείλει ότι πέραν του …Κωνσταντίνου Κατακουζηνού, του γνωστού βυζαντινολόγου από τη γνωστή σειρά του Χάρη Ρώμα «Κωνσταντίνου και Ελένης», δεν υπάρχει κανένας Κατακουζηνός, τουλάχιστον όχι δημοσιογράφος που υπηρετεί την έρευνα. «Είναι μούφα ο ”Κατακουζηνός”», είπε, καταγγέλλοντας ότι «το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η «Ομάδα Αλήθειας» και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση».

Ακόμα πιο αιχμηρός έγινε όταν ρωτήθηκε τι θα γινόταν αν στην θέση του βρισκόταν ο πρωθυπουργός, ερώτημα που έθεσε με ρητορικό τρόπο λίγες ώρες νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real news που λέει: «εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης, τα πήρα πάνω μου» (…) ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε ο κ.Βορίδης, ούτε ο κ.Αυγενάκης, ούτε ο κ. Καραμανλής», είπε, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφορά στο ήθος με το οποίο πολιτεύεται σε σχέση με τον πρωθυπουργό.

«Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτοντας και πάλι το πολιτικό διακύβευμα πίσω από κάθε άμυνα και κάθε επίθεση που αναπτύσσει το κόμμα του. Και όλα αυτά, ενώ ήδη από την πρώτη στιγμή είχε προϊδεάσει για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, η οποία και θα κληθεί να αποφασίσει για όσα του καταλόγισε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης.