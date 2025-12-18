Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι λαμπεροί καλεσμένοι και το μενού στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία

Ένα δείπνο με «άρωμα» Χριστουγέννων παρέθεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβευτική κατοικία
Η Μαριάννα Λάτση καλεσμένη στη δεξίωση
Η Μαριάννα Λάτση καλεσμένη στη δεξίωση / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης (17-12-2025) δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβευτική Κατοικία, στο ιστορικό «Jefferson House» στο Κολωνάκι και υποδέχτηκε τους καλεσμένους της. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα οργάνωσε μια βραδιά με στόχο να ευχαριστήσει όλους εκείνους που την υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο στη χώρα μας.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εφοπλιστές με διεθνή δραστηριότητα και γνωστά πρόσωπα της showbiz και των media. Οι περισσότεροι καταγράφηκαν από το πρακτορείο NDP κατά την είσοδό τους, στην πρεσβευτική κατοικία.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Κοπελούζος, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Βασίλης Αποστολόπουλος, Νίκος Τσάκος και Ευάγγελος Πιστιόλης. Στη δεξίωση ήταν καλεσμένος και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Σοφία Ζαχαράκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Το μενού της βραδιάς περιλάμβανε finger food, όπως τσιπς γαρίδας με σολομό, σουβλάκια, μπέργκερ, καθώς και ποτό, σε ένα χαλαρό αλλά επίσημο εορταστικό περιβάλλον.

Μαριάννα Λάτση
Μαριάννα Λάτση
Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού
Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού
Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης
Νότης Μηταράκης
Νότης Μηταράκης
Χάρης Θεοχάρης
Χάρης Θεοχάρης
Γιάννςη Λοβέρδος
Γιάννςη Λοβέρδος
Χριστίνα Θεοδωρικάκου και Τάκης Θεοδωρικάκος
Χριστίνα Θεοδωρικάκου και Τάκης Θεοδωρικάκος
Κατερίνα Παναγοπούλου
Κατερίνα Παναγοπούλου
Έλενα Μακρή
Έλενα Μακρή
Αγγελική Αγγελίδη
Αγγελική Αγγελίδη
Ελένη Αθερινού και Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ελένη Αθερινού και Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Θάνος Πλεύρης
Θάνος Πλεύρης
Όλγα Κεφαλογιάννη
Όλγα Κεφαλογιάννη
Ρόη Αποστολοπούλου
Ρόη Αποστολοπούλου

«Η θητεία μου ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, είναι από τις μεγαλύτερες τιμές και προνόμια της ζωής μου» είχε πει προ ημερών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε συνέντευξή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
117
107
83
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εδώ Παππάς, εκεί Παππάς, που είναι ο Νίκος Παππάς; Άφαντος παραμένει ο ευρωβουλευτής μετά τον ξυλοδαρμό του Νίκου Γιαννόπουλου
Φήμες θέλουν να φυγαδεύτηκε μέσω Γερμανίας στην Αθήνα για να γλιτώσει το αυτόφωρο - Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού, της μήνυσης και της διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Παππάς 47
Από την «Τράτα» στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ και στις «φωτιές» της Άννας Διαμαντοπούλου
Ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, ανέλαβε να απαντήσει και πάλι η Άννα Διαμαντοπούλου - Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα αλλάξει ριζικά το επόμενο χρονικό διάστημα
Νίκος Ανδρουλάκης
Κρύβεται ο Νίκος Παππάς: Το παρασκήνιο της διαγραφής του, ο ανεξέλεγκτος χαρακτήρας και οι μπουνιές στον Νίκο Γιαννόπουλο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Παππάς μένει στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Νίκο Γιαννόπουλο, το επόμενο πρωί ο ευρωβουλευτής κάθισε ανενόχλητος στο τραπέζι του Νίκου Γιαννόπουλου λέγοντάς του: «Όλα καλα;»
Ο Νίκος Παππάς 54
Newsit logo
Newsit logo