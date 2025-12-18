Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι λαμπεροί καλεσμένοι και το μενού στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης (17-12-2025) δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβευτική Κατοικία, στο ιστορικό «Jefferson House» στο Κολωνάκι και υποδέχτηκε τους καλεσμένους της. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα οργάνωσε μια βραδιά με στόχο να ευχαριστήσει όλους εκείνους που την υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο στη χώρα μας.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εφοπλιστές με διεθνή δραστηριότητα και γνωστά πρόσωπα της showbiz και των media. Οι περισσότεροι καταγράφηκαν από το πρακτορείο NDP κατά την είσοδό τους, στην πρεσβευτική κατοικία.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Κοπελούζος, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Βασίλης Αποστολόπουλος, Νίκος Τσάκος και Ευάγγελος Πιστιόλης. Στη δεξίωση ήταν καλεσμένος και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Σοφία Ζαχαράκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Το μενού της βραδιάς περιλάμβανε finger food, όπως τσιπς γαρίδας με σολομό, σουβλάκια, μπέργκερ, καθώς και ποτό, σε ένα χαλαρό αλλά επίσημο εορταστικό περιβάλλον.

«Η θητεία μου ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, είναι από τις μεγαλύτερες τιμές και προνόμια της ζωής μου» είχε πει προ ημερών η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε συνέντευξή της.