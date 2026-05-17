Συνέδριο ΝΔ: Τρίτη και τελευταία μέρα – Δείτε live

Συνεχίζονται για τελευταία μέρα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», που διεξάγεται στο Metropolitan Expo με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών και υπουργών.

Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 17:00.

Από τις 09:00 έως τις 11:00 πραγματοποιούνται ομιλίες συνέδρων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «2030: Η Ελλάδα Δυνατή, η Νέα Δημοκρατία Μπροστά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 11:00 θα μιλήσει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιος Κονταδάκης, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα θα προβληθεί βίντεο-χαιρετισμού της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του ΕΛΚ, Ντολόρς Μοντσεράτ και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Στη συνέχεια θα γίνει η ανάγνωση των συμπερασμάτων του 16ου Τακτικού Συνεδρίου και η τοποθέτηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.