Κοινό μέτωπο Μακρόν – Μητσοτάκη: Ζητούν καθυστέρηση στην αποπληρωμή του χρέους της περιόδου Covid και νέα ευρωομόλογα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκαν υπέρ της παράτασης στην αποπληρωμή του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και ζήτησαν περισσότερα κοινά ευρωπαϊκά δάνεια για να χρηματοδοτηθούν βασικές επενδύσεις.

Οι συζήτηση αυτές, έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, που εκτός από την ενίσχυση της φιλίας και συνεργασίας της Γαλλίας με την Ελλάδα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζήτησαν και οικονομικές ελαφρύνσεις από την Ευρώπη, μετά την πανδημία Covid που προκάλεσε πολλά οικονομικά ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η Ευρώπη δανείστηκε την περίοδο της πανδημίας και δεν έχει νόημα να επιστρέψει τα χρήματα γρήγορα, χαρακτηρίζοντας αυτή την επιλογή λανθασμένη. Πρότεινε είτε να παραταθεί η αποπληρωμή του χρέους είτε να εκδοθεί νέο κοινό ευρωπαϊκό χρέος, αναφέρει το Politico.

«Δανειστήκαμε την περίοδο της Covid. Σήμερα κάποιοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», είπε από την Αθήνα και πρότεινε «ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση χρέους».

Επίσης, τόνισε την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια για επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει λογική να ξεκινήσει τώρα η αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς αυτό θα μειώσει τα διαθέσιμα χρήματα για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα, κάτι που μπορεί να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να αποπληρώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, μειώνοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε και όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν και πιο ισχυρούς ως Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Οι δύο ηγέτες, που εκπροσωπούν χώρες τις ΕΕ με μεγάλο χρέος, αναμένεται να υποστηρίξουν αυτές τις θέσεις στις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028 – 2034.

Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο παράτασης του χρέους σε συνάντηση στην Κύπρο, ωστόσο κάποιες χώρες διαφωνούν έντονα, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.

Ο Μακρόν εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία, λέγοντας ότι η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική. «Σήμερα πολλοί θα σου πουν “καμία περίπτωση”,» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Όμως είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στον ανταγωνισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Το Politico, αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας που όπως τονίζει την ενίσχυσαν υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και μια σημαντική αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.

Τέλος, η MBDA υπέγραψε νέα συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των πυραύλων Mica που χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός.