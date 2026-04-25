Τα μηνύματα Μακρόν πριν την αναχώρηση για Γαλλία – Τα κέρδη από την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επαναδιατύπωσαν τους δεσμούς φιλίας των δυο χωρών, κατά την διήμερη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τις επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποχώρησε από την Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου (25/04/2026). Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνόδευσε τον Πρόεδρο Μακρόν στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του με το αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος χαιρέτησε το άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας και τους παρευρισκόμενους τοποθετώντας το χέρι του στην καρδιά.

Παράλληλα, η Μπριζίτ Μακρόν αποχαιρέτησε την ελληνική αποστολή στέλνοντας φιλιά, σε μια κίνηση που ανέδειξε το ιδιαίτερο προσωπικό δέσιμο του προεδρικού ζεύγους με την Ελλάδα.

Οι δυο ηγέτες επιβεβαίωσαν το «Ελλάδα – Γαλλία – Συμμαχία», ενώ υπέγραψαν συμφωνίες για την επέκταση της αρχικής αμυντικής συμφωνίας και ξεκαθάρισαν πως είναι αδιαπραγμάτευτη η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποθέωσε την Ελλάδα αναφορικά με την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει ενώ στον χαιρετισμό στο πλαίσιο του Ελληνο-Γαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, είπε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει διμερής συνεργασία σε πολλά επίπεδα, ενώ οι μέχρι τώρα συμφωνίες μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε περαιτέρω.

Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της Ελλάδας σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο μετά την κρίση που διήλθε, καθώς και ότι η Γαλλία ήταν πάντα στο πλευρό της χώρας μας απέναντι σε ένα ασύμμετρο σοκ, με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη και χρειάστηκε να κάνει πολύ δυνατές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάπτυξη που ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ και τη σημαντική πτώση της ανεργίας.

«Πραγματικά ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο οικονομικής προόδου είναι η χώρα σας», τόνισε, απευθυνόμενος όπως είπε στους επενδυτές και προσθέτοντας ότι η πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup έρχεται να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει αυτή την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα.

Υπογράμμισε την ισχυροποίηση των διμερών σχέσεων και συνεργασιών, είπε ότι πάνω από 200 γαλλικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους βρίσκονται στην Ελλάδα, οι επενδύσεις εδώ και δέκα χρόνια συνεχώς αυξάνονται ξεπερνώντας τα 2 δισ ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνητής νοημοσύνης, στις ψηφιακές υποδομές, στις ΑΠΕ με αιολικά πάρκα,…

Όλες αυτές οι επενδύσεις, όλες αυτές οι επιτυχίες σηματοδοτούν αυτή την ανοδική πορεία και την επιβεβαιώνουν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο των επενδύσεων που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένης της ασφάλειας και της οικονομικής ιστορίας που ‘γράψαμε’ τα τελευταία χρόνια».

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ’ όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούν εντάσεις ο Πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι οι δύο χώρες μας διέπονται από γεωπραγματισμό. Δηλαδή υπεραμυνόμαστε ενός οράματος που δεν είναι συγκρουσιακό ούτε έναντι της Κίνας, ούτε με τις ΗΠΑ.

Απλώς θέλει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την ανεξαρτησία των χωρών μας, στην άμυνα, στις νέες τεχνολογίες, στα οικονομικά και ταυτοχρόνως θέλουμε να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις και καινούργια σχήματα με άλλες χώρες». Τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία σε αυτόν τον νέο, διαγώνιο άξονα που ονομάζεται IMEC, έχουν μία πολύ κεντρική θέση και λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία του να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική γιατί δεν μπορεί να έχει πιθανότητες όταν είναι πιο ακριβή και πιο αργή από τους άλλους.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών, της διαφοροποίησής μας μέσω εταιρικών σχημάτων και συνεργασιών, αλλά και της ενίσχυσης των επενδύσεων. «Ουσιαστικά η μάχη δίνεται τώρα. Η λέξη-κλειδί είναι η επιτάχυνση» πρόσθεσε και είπε ότι και οι δύο χώρες θα υπεραμυνθούν ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Προέτρεψε, επίσης, ως Ευρωπαίοι να ξαναδιαβάσουμε την Καρτεσιανή σκέψη. «Οπότε ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς τα μπροστά και ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».

Επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν παρέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο.

«Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι διαχρονικοί και ιδιαίτερα ισχυροί», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών στο καλωσόριμά του.

Όπως σημείωσε, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ήπειρό μας και για τον κόσμο. «Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική εταιρική μας σχέση, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Πρόκειται για μια νέα εποχή στις σχέσεις μας», τόνισε.

«Σε τρία χρόνια από σήμερα θα γιορτάσουμε 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Είναι εντυπωσιακό ότι εγκαθιδρύσαμε διπλωματικούς δεσμούς πριν ακόμη από την επίσημη σύσταση του ελληνικού κράτους, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της ιστορικής μας σχέσης και του κοινού μας οράματος», υπογράμμισε.

Στο γεύμα παραβρέθηκαν οι Γάλλοι Υπουργοί Κατρίν Πεγκάρ (Catherine Pégard), Υπουργός Πολιτισμού, Κατρίν Βωτρέν (Catherine Vautrin), Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Ρολάν Λεσκύρ (Roland Lescure), Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας και ο Μπενζαμέν Χαντάντ (Benjamin Haddad), Αναπληρωτής υπουργός Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων της Γαλλίας αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα

Από πλευράς της Ελλάδας, στο γεύμα ήταν ακόμη ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Υφυπουργός Εξωτερικών, Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού και η βουλευτής Nτόρα Μπακογιάννη.