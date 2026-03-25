Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Επανάσταση γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, τονίζοντας τη διαχρονική της σημασία και τη σύνδεσή της με την ολοκλήρωση της εδαφικής απελευθέρωσης της χώρας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη σρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τη σημασία το να είμαστε ενωμένοι, μονιασμένοι και να επιδεικνύουμε ευθύνη τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους αγωνιστές του 1821 υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωσή του μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.  

Όπως είπε «σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους. Η επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κόντρα σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε στο 1830 στη διεθνή αναγνώριση. Συνεχίστηκε το 1864, στους Βαλκανικούς πολέμους έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων». «Αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα με την κατοχυρωμένη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωση του για την 25η Μαρτίου. 

«Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας, σήμερα εμείς ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 1821, ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
538
60
48
45
44
Newsit logo
Newsit logo