Κώστας Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: «Ο εμβολιασμός δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μη θανάτωση των ζώων»

Με αιχμή την αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας και χωρίς προσφυγή στον εμβολιασμό, η κυβέρνηση επιδιώκει να «κλείσει οριστικά» έως το τέλος του έτους τον κύκλο της ευλογιάς των προβάτων και να περάσει, αμέσως μετά, στη φάση της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος -μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) στην ΕΡΤNEWS- περιέγραψε ένα συνολικό σχέδιο που συνδέει τη διαχείριση της ζωονόσου με την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας.

«Η αντιμετώπιση της ευλογιάς (σσ των προβάτων) δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, είναι ένα εθνικό ζήτημα για την ελληνική κτηνοτροφία», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται «στο ίδιο περίπου σημείο με πέρσι την ίδια περίοδο, με παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων», ένδειξη –κατά την εκτίμησή του– ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση. Κατά τον κ. Τσιάρα, το κρίσιμο στοίχημα είναι η ολοκλήρωση της «επιχειρησιακής φάσης» μέσα στο 2026, ώστε να ενεργοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση το σχέδιο ανασύστασης.

Στο πεδίο των μέτρων, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της βιοασφάλειας, με αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού από τις Περιφέρειες και τις υπηρεσίες τους, αλλά και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ίδιος απέδωσε την κύρια πηγή διασποράς «στις παράνομες μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων ή οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν την ευλογιά», προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση ελέγχων και καλύτερο συντονισμό.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του εμβολιασμού, εμφανίστηκε κατηγορηματικός υπέρ της επιλογής να μην εφαρμοστεί, εξηγώντας ότι «ακόμη και αν επιλεγεί ο εμβολιασμός, δεν σταματά η θανάτωση ζώων». Επικαλέστηκε, μάλιστα, το πλαίσιο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία της μεθόδου DIVA –που επιτρέπει τη διάκριση εμβολιασμένου από νοσούν ζώο– οδηγεί στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου με υποχρεωτική θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών. «Άρα, και πάλι δεν αποφεύγονται οι μαζικές θανατώσεις», σημείωσε.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, όπως ανέφερε, βρίσκεται πλέον η ανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας μέσω Σχεδίων Βελτίωσης. «Θέλουμε να περάσουμε από ένα επιδοτούμενο μοντέλο σε ένα παραγωγικό μοντέλο, με ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «με εθνικούς πόρους, με τα Σχέδια Βελτίωσης, αλλά και μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας».

Στο σκέλος των αποζημιώσεων, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους έχουν ήδη λάβει υψηλές αποζημιώσεις, ενώ έχει χορηγηθεί και απώλεια εισοδήματος, μέτρο που –όπως διευκρίνισε– «θα επαναληφθεί εφόσον χρειαστεί». «Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα μπούμε στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, γιατί αυτό για τους κτηνοτρόφους σημαίνει ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επίσης, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία. «Η κτηνοτροφία δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα και στην οικονομία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη φέτα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η διατήρηση μιας βιώσιμης και αναπτυσσόμενης κτηνοτροφίας συνιστά στρατηγική επιλογή.