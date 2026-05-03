Κώστας Τσουκαλάς: Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός, εκλογές το συντομότερο

Σκληρή απάντηση στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Κυριακής (03.05.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ο Κώστας Τσουκαλάς με βιντεοσκοπημένες δηλώσεις του το απόγευμα. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνει το αίτημα για εκλογές, λέγοντας πως «είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο».

Ο ίδιος ρωτά «για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;».

Παράλληλα, υποστηρίζει για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, ότι «τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

«Το να μιλάει ο πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», προσθέτει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζοντας τονίζει ότι «δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους».

Ο κύριος Τσουκαλάς διερωτάται και «γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις και αν η κυβέρνηση θα την μπλοκάρει με συνοπτικές διαδικασίες, όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ».

Επιπλέον, ρωτά αν «οι σκέψεις ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν. Θα διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;», τονίζει.

Αναφορικά με το «σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ρωτά αν «ισχύει ότι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας» και τι απέγινε η άποψη της κυβέρνησης περί φυσικού δικαστή.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Τώρα που έχουμε την προσοχή σας προκηρύξτε επιτέλους εκλογές για να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε».

