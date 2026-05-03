Άκης Σκέρτσος: Παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της Εστίας για συναντήσεις μου με τον Γιάννη Στουρνάρα

Απάντηση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής» (03.05.2026) δίνει ο Άκης Σκέρτσος. Ο υπουργός Επικρατείας με ανάρτησή του στο Facebook διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές του δημοσιεύματος περί συχνών επαφών του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος – σύμφωνα με την εφημερίδα – φέρεται μεταξύ υποψήφιων μεταβατικών πρωθυπουργών.

Στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος χαρακτηρίζει παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», λέγοντας ότι επινοεί συναντήσεις του και γεύματα με τον Γιάννη Στουρνάρα στο πλαίσιο μίας αναζήτησης – κατά το δημοσίευμα – ενός μεταβατικού πρωθυπουργού.

Το κύριο άρθρο το οποίο υπογράφει ο διευθυντής της «Εστίας», Μανώλης Κοττάκης με τίτλο «Η μπάμπουσκα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό», αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο καιροφυλακτών Στουρνάρας και τα γεύματα με Σκέρτσο – Κοντογιώργη – Πατέλη στο δώμα της Τραπέζης της Ελλάδος».

«Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας», σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας.

«Το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ”Εστία” που επινοεί συναντήσεις μου και γεύματα με τον Διοικητή της ΤτΕ είναι παντελώς ανυπόστατο. Η συνάντηση και τα γεύματα στα οποία αναφέρεται δεν έχουν γίνει ποτέ. Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Τον καλούμε να προσγειωθεί στην πραγματικότητα».