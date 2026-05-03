Άκης Σκέρτσος: Παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της Εστίας για συναντήσεις μου με τον Γιάννη Στουρνάρα

«Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας», σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας
Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Απάντηση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής» (03.05.2026) δίνει ο Άκης Σκέρτσος. Ο υπουργός Επικρατείας με ανάρτησή του στο Facebook διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές του δημοσιεύματος περί συχνών επαφών του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος – σύμφωνα με την εφημερίδα – φέρεται μεταξύ υποψήφιων μεταβατικών πρωθυπουργών.

Στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος χαρακτηρίζει παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», λέγοντας ότι επινοεί συναντήσεις του και γεύματα με τον Γιάννη Στουρνάρα στο πλαίσιο μίας αναζήτησης – κατά το δημοσίευμα – ενός μεταβατικού πρωθυπουργού.

Το κύριο άρθρο το οποίο υπογράφει ο διευθυντής της «Εστίας», Μανώλης Κοττάκης με τίτλο «Η μπάμπουσκα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό», αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο καιροφυλακτών Στουρνάρας και τα γεύματα με Σκέρτσο – Κοντογιώργη – Πατέλη στο δώμα της Τραπέζης της Ελλάδος».

«Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας», σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας.

 

«Το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ”Εστία” που επινοεί συναντήσεις μου και γεύματα με τον Διοικητή της ΤτΕ είναι παντελώς ανυπόστατο. Η συνάντηση και τα γεύματα στα οποία αναφέρεται δεν έχουν γίνει ποτέ. Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Τον καλούμε να προσγειωθεί στην πραγματικότητα».

