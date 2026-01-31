Κύπρος: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ανανέωσε την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης – Αντιδράσεις από την Τουρκία

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2815 από το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το οποίο ανανεώνεται για ακόμη 12 μήνες η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή της UNFICYP στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στο νησί και εκφράζει στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2815 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) για επιπλέον 12 μήνες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το Ψηφίσμα αυτό, επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη στην UNFICYP που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας. Στέλνει, επίσης, ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος επί τη βάσει μίας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

H Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντοτε κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι αντιδράσεις από την Τουρκία

Με αυστηρό τόνο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στην ανανέωση της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπέρ της «κυριαρχικής ισότητας» και της λύσης δύο κρατών.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η παράταση της αποστολής έγινε χωρίς τη συγκατάθεση των Τουρκοκυπρίων, τους οποίους θεωρεί ισότιμο λαό του νησιού, και θέτει ζήτημα νομιμότητας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της UNFICYP στα κατεχόμενα. Προειδοποιεί ότι τυχόν μέτρα από την τουρκοκυπριακή πλευρά θα έχουν την πλήρη στήριξη της Τουρκίας.

Παράλληλα, κατηγορεί την Ειρηνευτική Δύναμη για μεροληψία, αναφερόμενη στον δρόμο Γιγίτλερ – Πίλα και σε παραβιάσεις της ουδέτερης ζώνης που, όπως λέει, δεν καταγράφονται στα ψηφίσματα.

Τέλος, αμφισβητεί τη χρησιμότητα της αποστολής, απορρίπτει τα υπάρχοντα μοντέλα λύσης του ΟΗΕ και επαναλαμβάνει ότι η λύση δύο κρατών αποτελεί, κατά την Τουρκία, τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για το Κυπριακό.