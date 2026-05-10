Kυριάκος Μητσοτάκης: 13 νέες απάτητες παραλίες από τη Λήμνο έως την Κρήτη και τη Λευκάδα – Το μήνυμα για την Ημέρα της Μητέρας και η αναφορά στη Μαρίκα Μητσοτάκη

Με ευχές για την Ημέρα της Μητέρας και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα, Μαρίκα Μητσοτάκη, ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στην ανάρτησή του στο Facebook το πρωί της Κυριακής (10.5.26).

«Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ημέρα της Μητέρας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη δική του μητέρα, Μαρίκα Μητσοτάκη.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο νέο πλαίσιο για ΑΠΕ και την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ, τις γεωπολιτικές επαφές στον Περσικό Κόλπο, τις συμφωνίες για Τεχνητή Νοημοσύνη, τις «Απάτητες Παραλίες», τις μεταφορές, τον πολιτισμό και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων.

Όπως έγραψε ο πρωθυπουργός, «άλλες 13 περιοχές προστέθηκαν στη λίστα με τις “Απάτητες Παραλίες”», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε «251». Πρόκειται, όπως αναφέρει, για παραλίες «ιδιαίτερης οικολογικής και γεωμορφολογικής αξίας», όπου «απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα» που αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους, παραπέμποντας σε κατάλογο που συνοδεύει την ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Καλημέρα! Η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας. Την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι κι εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα. Την Μαρίκα με την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε, πια, κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας. Σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν.

Και από τις σκέψεις αυτές, περνώ στα σημαντικότερα γεγονότα και τις παρεμβάσεις της εβδομάδας που πέρασε.

Θα ξεκινήσω με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα στη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό Κόλπο. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ στα 700 MW μέχρι τέλος του έτους και στο 1 GW το 2027. Ο νέος νόμος προβλέπει περισσότερες ΑΠΕ, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια, με προστασία των περιοχών εντός του δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια της συλλογικής μας κατάκτησης η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια, πλέον, χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει.

Σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί αυτά να ακούγονται τεχνικά ή μακρινά από την καθημερινότητα, όμως στην πραγματικότητα αφορούν όλους μας. Γιατί όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σχετικό και το επόμενο θέμα, που αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ολοκληρώθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις χρεών για αρχικές οφειλές 588 εκ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με τις αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, αλλά και με τη σημαντική δυνατότητα που θεσπίσαμε, για πρώτη φορά, να διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Για να έχετε μια συνολική εικόνα, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 18,64 δισ. ευρώ που απομειώνουν σημαντικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος.

Την εβδομάδα αυτή είχα την ευκαιρία να συζητήσω από κοντά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, και με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’, για τις προκλήσεις για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος αποτελούν ένα τόξο ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά. Έχουμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τα κράτη του Κόλπου και καλούμε σε πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς τους, θέση που επανέλαβα και στον Πρόεδρο των ΗΑΕ. Συζητήσαμε, επίσης, τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας–ΗΑΕ, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με έμφαση στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που επαναβεβαιώσαμε στο ανώτατο επίπεδο με τη συνάντησή μας στο Αμάν αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή, ένα μήνυμα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε η φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσα συμβαίνουν στην περιοχή αφορούν άμεσα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στο Άμπου Ντάμπι, υπογράψαμε και στρατηγική συνεργασία με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών υποδομών. Η συμφωνία προβλέπει επενδύσεις στο πεδίο των αναδυόμενων τεχνολογιών, συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Άλλωστε, στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία από τις πρώτες χώρες που αποκτούν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εισαγωγή και αξιοποίηση της ΤΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θέτει τους κανόνες για την υπεύθυνη, ασφαλή και δημιουργική χρήση της ΤΝ στην τάξη. Σε πρόσφατα σχόλιά του, ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και αρχιτέκτονας του προγράμματος PISA, εξήρε την Ελλάδα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση από τον χώρο της εκπαίδευσης αφορά τα σχολεία μας, καθώς το Πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» μπαίνει στη δεύτερη φάση υλοποίησης, με νέες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Θυμίζω ότι οι παρεμβάσεις αφορούν επισκευές, βελτίωση των υποδομών, της προσβασιμότητας και συνολικά του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε πιο ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους. Ήδη, μέσα από την πρώτη φάση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με προτεραιότητα σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Νέα από την περιφέρεια, με πρώτο το τρένο από Θεσσαλονίκη για Φλώρινα που σφύριξε ξανά, έπειτα από τρία και πλέον χρόνια. Από την περασμένη Πέμπτη, η όμορφη ακριτική πόλη της Δυτικής Μακεδονίας επανασυνδέεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο, μετά τη ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων και των απαραίτητων ελέγχων, κάτι που αποτελούσε εύλογο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Να προσθέσω εδώ, μιας και μιλάμε για μεταφορές, ότι συνεχίζεται η επιχειρησιακή δράση «Καθαρή Γραμμή» για την αποκατάσταση της εικόνας στους σταθμούς και τους συρμούς του Ηλεκτρικού με την απομάκρυνση γκράφιτι και συνθημάτων. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά βανδαλισμών έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με έναν χρόνο πριν, χάρη στους περισσότερους ελέγχους και τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Δεν αρκεί φυσικά η βελτίωση της εικόνας γι’ αυτό και δεν αρκούμαστε μόνο σε αυτό, όμως σίγουρα είναι κάτι που χρειάζεται.

Δεύτερο νέο: άλλες 13 περιοχές, από τις μικρές Κυκλάδες και τη Λήμνο έως την Κρήτη και τη Λευκάδα, προστέθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη λίστα με τις «Απάτητες Παραλίες», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 251. Πρόκειται για παραλίες με ιδιαίτερη οικολογική και γεωμορφολογική αξία, όπου πλέον απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και το φυσικό τους περιβάλλον. Μπορείτε να τις βρείτε όλες εδώ: https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2026/04/παράρτημα-απάτητες.pdf.

Και πάμε και στα Γιάννενα όπου αναβαθμίζουμε το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, με έργα ύψους 4,1 εκ. ευρώ, πέραν της μόνιμης αύξησης στην ετήσια χρηματοδότηση κατά 81,4% από το 2024. Υπολογίζουμε στο τέλος του 2027 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Για την ιστορία, τα Γιάννενα είναι μια ισχυρή αθλητική περιφέρεια με 125 σωματεία, 8.641 αθλητές/τριες και 198 προπονητές/τριες. Τώρα θα έχουν καλύτερους και ασφαλέστερους χώρους για να προπονούνται και να αγωνίζονται, όπως τους αξίζει.

Τέλος, με ιδιαίτερη συγκίνηση εγκαινίασα χθες το νέο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», το 29ο νέο μουσείο από το 2019, μια κιβωτό που περικλείει πληθώρα αποτυπωμάτων της μακράς ιστορίας της Θεσσαλονίκης και όλης της Μακεδονίας, με χιλιάδες εξαιρετικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του Μετρό. Το μουσείο στεγάζεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και έρχεται να προστεθεί στα νέα πολιτιστικά τοπόσημα της πόλης, μαζί με τους σταθμούς του Μετρό. Πιστεύω ότι τέτοιες υποδομές δεν αφορούν μόνο τον πολιτισμό, αλλά συνολικά την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη μιας περιοχής, ιδιαίτερα σε γειτονιές που για χρόνια αισθάνονταν ότι έμεναν πίσω.

Έχουμε, όμως, και διαστημικά νέα -κυριολεκτικά, με την Ελλάδα να διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά, μετά την πρόσφατη εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων -2 της αποστολής Hellenic Space Dawn και οι άλλοι 4 είναι θερμικοί, ειδικά σχεδιασμένοι για έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα τους ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, προσφέροντας ένα ενιαίο επιχειρησιακό εργαλείο για την Πολιτική Προστασία και τη Δημόσια Διοίκηση, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Παράλληλα, οι μικροδορυφόροι μπορούν να ανιχνεύουν πλοία, πλημμύρες και αλλαγές στο περιβάλλον, δίνοντας στη χώρα δυνατότητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν αρκετά μακρινές.

Στην ανασκόπηση της περασμένης Κυριακής είχα αναφερθεί στην ίδρυση Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, μετά την ανάκαμψη του κλάδου και την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών στη χώρα μας. Αυτό που δεν σας είπα είναι για το δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης «Greece on Screen», ύψους 750 εκ. ευρώ, για να αποκτήσει η χώρα ένα συνεκτικό και πλήρως χρηματοδοτημένο εθνικό σχέδιο για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Ήδη η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά στον χάρτη των διεθνών παραγωγών, όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες τα επόμενα χρόνια, προσελκύοντας παραγωγές και από νέες αγορές, όπως η Κίνα ή η Ινδία. Το πακέτο αυτό εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για τις ελληνικές παραγωγές που ποτέ έως σήμερα δεν έλαβαν αντίστοιχη οικονομική στήριξη από την πολιτεία.

Εδώ σας αφήνω. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση, καθώς θα βρίσκομαι στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε κανονικά την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους