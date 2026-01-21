Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενδεχομένως την Πέμπτη στο Νταβός ο πρωθυπουργός λόγω καιρού

Αύριο, Πέμπτη (22.01.2026), εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αναμένεται να μεταβεί στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατο το ταξίδι στην Ελβετία, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής.

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από τις διατλαντικές σχέσεις, ενόψει της πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση ενός λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης». Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα στους κόλπους της Ε.Ε. είναι αρνητικό απέναντι στην προοπτική συμμετοχής, με τις περισσότερες χώρες –συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας– να διατηρούν επιφυλάξεις και να μην προτίθενται να συνυπογράψουν. Μοναδική, έως τώρα, εξαίρεση φέρεται να αποτελεί η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, η οποία έχει εκδηλώσει πρόθεση στήριξης της αμερικανικής πρωτοβουλίας.