Κυριάκος Μητσοτάκης για 25η Μαρτίου: Η επένδυση στην άμυνα είναι αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια

Στην ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της εθνικής άμυνας, αλλά και στη σημασία της εθνικής ενότητας, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα.

Όπως ανέφερε, ο δυνατός αέρας που φύσηξε στην πλατεία Συντάγματος ήταν «ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όσοι παρακολούθησαν τη σημερινή παρέλαση, είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση, ένιωσαν υπερηφάνεια για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «αόρατο νήμα» που συνδέει τους ευζώνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πλέον σύγχρονα συστήματα drone, τα οποία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς» και τόνισε πως «η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα», ώστε η Ελλάδα να παραμένει ασφαλής και να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας σε μια αβέβαιη διεθνή συγκυρία. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά αποτελεί δύναμη ειρήνης, ενώ στηρίζει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, τέλος, στην ανάγκη εθνικής ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι, πέρα από την ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται η ικανότητα διάκρισης ανάμεσα στα μεγάλα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος και στα επιμέρους πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης. Κλείνοντας, ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Ελληνες όπου κι αν βρίσκονται, με ειδική αναφορά στην ομογένεια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά».